A 150 anni dalla nascita Verona celebra il poeta Berto Barbarani: «Un vero monumento della città e della cultura»

Mostre, incontri, docufilm. Verona ha scelto di festeggiare così, fino al 4 dicembre, i 150 anni dalla nascita di Berto Barbarani. È grande l'affetto che lega i veronesi al cantore che, attraverso la sua poesia, ha saputo dare voce, tra il 1800 e 1900, a speranze, gioie e sofferenze del popolo veronese, descrivendo con versi indimenticabili gli angoli più suggestivi dell’amata città.

Ampio il programma di iniziative per ricordarlo, con appuntamenti rivolti a tutta la cittadinanza, organizzati in luoghi e con modalità diverse. Si va dalla mostra fotografica online dedicata a "Berto a colori" visibile sul sito www.larenadomila.it, all’incontro in sala Farinati alla Biblioteca civica "I va in Merica. Berto Barbarani, il cantore dei nostri migranti", con la partecipazione di Gian Antonio Stella, giornalista Corriere della Sera.

La manifestazione è stata presentata lunedì mattina dalle assessore alla Cultura Marta Ugolini e alle Politiche educative Elisa La Paglia. Presenti la dirigente ad interim delle Biblioteche civiche Margherita Bolla, per larenadomila.it e Comitato di San Rocco Andrea Toffaletti, per la Band di folk dilettante Semi Acustici Alberto Fogli e per “Voria cantar Berto” Mauro Dal Fior.

«Berto Barbarani è un vero monumento della città e della cultura – spiega l’assessora Ugolini –. Per celebrarne degnamente il 150° anniversario dalla nascita, che cade il prossimo 3 dicembre, in città si è lavorato in molte direzioni, coinvolgendo e mettendo in rete fra loro associazioni diverse. Grazie a questo lavoro abbiamo creato un palinsesto di eventi che comprendono, oltre a mostre, letture e conversazione, anche spettacoli e visite alla scoperta dei luoghi legati al poeta».

«Un programma frutto delle sinergie – sottolinea l’assessora La Paglia –. È grazie alla rete del Patto della Lettura che è stato possibile realizzare un calendario cosi fitto di eventi. In collaborazione con l’Assessorato alla Cultura è stata portata avanti l’idea di condividere questo anniversario con tutte le altre realtà culturali della città, che avrebbero comunque fatto attività per la speciale ricorrenza. Questa iniziativa vuole avere una dimensione corale, per aprirsi e coinvolgere tutta la città».

Il programma delle iniziative

Mercoledì 30 novembre

Alle ore 16 - Centro Servizi Città di Verona, via Anselmi, 7 - San Massimo, “Voce a Berto Barbarani Letture e interpretazione dei versi del poeta” a cura de Il Circolo dei Lettori di Verona.

Alle 21, vento online “Berto a colori Inaugurazione della mostra fotografica online” a cura di Andrea Toffaletti: www.larenadomila.it.

Venerdì 2 dicembre

Alle ore 20.57 - San Rocco, sala Rettore, via San Rocco n. 3 Quinzano, la conferenza a cura di Andrea Toffaletti “BERTO 150, curiosità nella poesia barbaraniana”, nell’ambito del calendario culturale del Comitato San Rocco 2022-2023.

Alle ore 2 al Teatro Modus, piazzetta Orti di Spagna (ingresso via Re Pipino, 3) il docufilm ‘Il poeta di Verona: la vita di Berto Barbarani” di Anna Lerario, con Antonio Casella e Andrea Castelletti.

Sabato 3 dicembre

Alle ore 10 alla Biblioteca Civica di Verona, Protomoteca inaugurazione della mostra documentaria “Barbarani 150. Berto Barbarani e la Verona dei suoi tempi (1872-1945)” a cura di Giovanni Piccirilli.

Alle 11 alla Biblioteca Civica di Verona, sala Farinati “I va in Merica”. Berto Barbarani, il cantore dei nostri migranti. Conversazione con Gian Antonio Stella, giornalista Corriere della Sera.

Alle ore 14.30, iniziativa ‘A spasso con Berto’ visista guidata gratuita nel quartiere di San Zeno. Su prenotazione a cura del C.T.G. La Fenice e di Andrea Toffaletti. A seguire, omaggio poetico a cura di Alverio Merlo e Andrea Toffaletti: info@ctglafenice.it o redassion@larenadomila.it

Alle ore 16.15 alla Soc. Coop. Al Calmiere, vicolo Broglio 3, la conferenza “Berto 150, la vita” a cura di Andrea Toffaletti. L'iniziativa è inserita nelle attività del Patto di Verona per la Lettura - Verona città che legge.

Alle ore 21, al Teatro Modus, piazzetta Orti di Spagna (ingresso via Re Pipino, 3) il recital “Voria cantar...Berto!” di Mauro Dal Fior con Claudio Moro e Giuliana Bergamaschi.

Domenica 4 dicembre

Alle ore 18.30 al Teatro Ss. Trinità, il Concerto della band di folk dialettale Semi Acustici “I 150 anni di Berto Barbarani”. Programma completo sul sito del Comune di Verona.