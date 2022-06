Tutela delle risorse del Pnrr, accordo tra Fiamme Gialle e Comune di San Giovanni Lupatoto

Nell'ambito delle iniziative volte alla tutela delle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), il Comune di San Giovanni Lupatoto e la Guardia di Finanza di Verona hanno firmato un protocollo di intesa. L’accordo, firmato dal Sindaco Attilio Gastaldello e dal comandante provinciale Vittorio Francavilla, mira a dare concreta attuazione alle linee guida stabilite a livello europeo e nazionale per contrastare i casi di frode, corruzione, conflitti di interesse e doppi finanziamenti.

Le parti si impegnano ad assicurare un flusso reciproco di notizie e di dati utili in modo tale da rafforzare la tutela della legalità sull'utilizzo delle risorse pubbliche, prime fra tutte quelle del Pnrr. In particolare, il protocollo prevede che il Comune di San Giovanni Lupatoto comunichi alla Guardia di Finanza informazioni e notizie circostanziate, ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria. Inoltre, il Comune segnalerà gli interventi, i realizzatori o gli esecutori che presentano particolari elementi di rischio, affinché le Fiamme Gialle possano attuare autonome attività di analisi e controllo, fornendo ogni informazione ed elemento utili.

Il protocollo resterà in vigore fino al completamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.