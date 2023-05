Fondi del Pnrr, uno scudo contro gli illeciti. Intesa tra Fiamme Gialle e Comune di Legnago

Oggi pomeriggio, il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Verona Vittorio Francavilla ed il sindaco di Legnago Graziano Lorenzetti hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi pubblici in danno delle misure di sostegno e incentivo derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

L’intesa è stata formalizzata nel Comune di Legnago ed è analoga ad altre già stipulate nelle scorse settimane dalle Fiamme Gialle scaligere. Si aggiunge, quindi, un ulteriore tassello per favorire il rapido scambio di informazioni e notizie ritenute rilevanti per prevenire, ricercare e contrastare potenziali illeciti.

Il colonnello Francavilla ha evidenziato l’importanza di creare una rete istituzionale efficace per rafforzare i presidi per la corretta finalizzazione delle risorse rivenienti dal Pnrr, importante occasione di sviluppo e crescita economica per il Paese.

E alla stipula era presente anche il comandante della guardia di finanza di Legnago Alessandro Fabiocchi.