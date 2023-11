Pneumatici invernali o catene a bordo, torna l'obbligo sulle strade provinciali

Si sta avvicinando la stagione rigida e nelle strade di competenza della Provincia di Verona scatta l'obbligo di pneumatici invernali o di catene a bordo. Ed è prevista inoltre la chiusura di tratti di strade provinciali ad alta quota, dove la formazione di neve o ghiaccio sull'asfalto è molto probabile.

Cambia dunque la viabilità nelle strade provinciali veronesi. La Provincia di Verona ha emesso le ordinanze valide per tutto il periodo invernale. Dal prossimo 15 novembre fino al 15 aprile tutti i veicoli a motore (escluse moto e motorini) potranno circolare sulle strade provinciali solo se provvisti di ruote invernali o di strumenti (come le catene) che rendano i veicoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio. Ciclomotori e motocicli, invece, potranno percorrere le strade provinciali sono in assenza di neve, ghiaccio e di fenomeni nevosi in atto.

L'ordinanza è motivata dalla necessità di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza stradale. La stessa motivazione che ha portato la Provincia di Verona a chiudere porzioni della Strada Provinciale 8 "del Baldo", a Ferrara di Monte Baldo e Malcesine, e della Strada Provinciale 14/dir "dell'Alta Valpantena" a Erbezzo e Bosco Chiesanuova.

La chiusura sarà valida sempre dalle 12 del 15 novembre fino al 15 aprile. La Sp 8 sarà chiusa dalla località di Novezza fino al confine con la Provincia Autonoma di Trento e da Pra Alpesina a Bocca Navene. La Sp 14/dir sarà invece chiusa dalla località Fittanze di Erbezzo fino al Rifugio Bocca di Selva a Bosco Chiesanuova, anche perché la strada viene anche utilizzata come pista per lo sci di fondo.

Infine, è già in vigore fino all'1 dicembre la chiusura del tratto della Strada Provinciale 8dir tra Spiazzi e Bivio Cacciatore. La chiusura è totale per i veicoli che hanno un peso superiore ai 35 quintali. Per i veicoli dal peso inferiore ai 35 quintali la chiusura è valida solo dalle 8 alle 18 dei giorni feriali, quindi festivi e prefestivi esclusi. Questa chiusura temporanea è necessaria per consentire la posa di nuovi guard rail.