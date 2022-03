Sport, lounge bar, verde e svago. Il Platys Center alla Spianà prende forma: «Parco e piscina aperti entro maggio»

Procedono «senza sosta» i lavori alla Spianà. Il Platys Center «sta prendendo forma». E sul cronoprogramma «si intravede la prima apertura». Lo annuncia il Comune di Verona in una nota affermando che «la proprietà assicura che entro fine maggio saranno pronti il parco, la piscina lagunare e i campi per lo sport all’aperto, fruibili per tutta l’estate». Mentre a metà settembre «è fissata l’inaugurazione di tutta la parte indoor, tra cui lounge bar e la pagoda per yoga e pilates». Si tratta di quello che da palazzo Barbieri viene descritto come «un grande polmone verde, a quattro chilometri da piazza Bra, pronto a sorgere su un’area di 50 mila metri quadri». E ancora: «Un vero e proprio impianto sportivo e aggregativo che sarà convenzionato con la Terza e Quarta Circoscrizione, con agevolazioni per tutti i residenti. E con il Comune di Verona per l’utilizzo di alcuni spazi a vantaggio delle associazioni del territorio». L’area, inoltre, «sarà collegata al centro con navette elettriche e con una pista ciclabile che arriverà fino a Porta Vescovo».

Platys Center Verona marzo 2022

Il Platys Center occupa l’ex area sportiva dei dipendenti Glaxo, in fondo a via Albere, dove inizia la Spianà. Sono previsti tre campi da calcetto, quattro da beach volley chiusi e con sabbia riscaldata, quattro da padel coperti e climatizzati, un lounge bistrot, parcheggi, una pagoda per yoga e pilates, una piscina lagunare e una più piccola per i bimbi, un teatro arena per gli spettacoli estivi. Oltre ad una grande area verde.

Il Comune di Verona riferisce che si trata di «un investimento da 8 milioni di euro per il primo centro sportivo sostenibile d’Italia certificato Sites dal Green Business Certification Inc». Un'opera «di nuova generazione e a impatto zero» che «funzionerà tramite pannelli solari». Ci saranno inoltre «un frutteto e orti botanici per le visite scolastiche e per la coltivazione di prodotti a chilometri zero cucinati poi dal ristorante del Platys, vasche per la raccolta della pioggia, colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici». Questa mattina il sindaco Federico Sboarina, accompagnato da Stefano Magrini e Filippo Ghezzer, soci della Bio Campus Sporting Srl proprietaria dell’area, ha visitato il cantiere, dove gli operai sono al lavoro per ultimare la struttura della piscina lagunare. Presenti anche il presidente della Commissione consiliare Urbanistica Matteo De Marzi e il vicepresidente di Amia Alberto Padovani.

Rendering Platys Center - Verona - Spiana?

«Sport, rigenerazione urbana e sostenibilità sono il futuro di quest’area - ha detto il sindaco Sboarina -. Qui sorgeva già un circolo sportivo ma privato, quindi chiuso alla cittadinanza. Ora, invece, diventerà fruibile a tutti. Questo è già un grande risultato. Il primo di tanti, perché l’area dismessa verrà completamente riqualificata, le circoscrizioni più popolose avranno così un nuovo polmone verde e un impianto per l’attività sportiva e la socialità, tutto quello che è mancato in questi anni. Stiamo vedendo sorgere il futuro della città, un’opera frutto della sinergia tra pubblico e privato, che migliorerà la qualità della vita dei veronesi».

«Un investimento importante sia dal punto di vista economico ma anche per la crescita della città - ha aggiunto Magrini -. La riqualificazione è già in atto e contiamo tra un paio di mesi di aprire tutta la parte outdoor. Sono previste agevolazioni importanti per i residenti dei quartieri vicini, un’occasione da cogliere per usufruire a tariffe vantaggiose di tutti gli spazi del Platys Center, il primo impianto in Italia certificato per l’eccellenza delle performance sostenibili».

«La sostenibilità ambientale è uno dei motori di quest’opera - ha concluso Ghezzer -. Un impegno da parte nostra e un valore aggiunto per il progetto e l’area cittadina. Tutta l’energia sarà prodotta da pannelli fotovoltaici e l’irrigazione avverrà tramite il raccoglimento dell’acqua piovana. Stiamo predisponendo anche delle convenzioni con le scuole affinchè i ragazzi visitino i nostri orti botanici e possano così avvicinarsi alla terra e riscoprirne la bellezza».

Platys Center - Verona - Spiana? - marzo 2022