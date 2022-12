Plateatici e covid, nessuna proroga nella Legge di Bilancio approvata dal Parlamento

Plateatici, nessuna proroga per le occupazioni di suolo pubblico autorizzate durante il Covid.

Lo ha stabilito il Governo nella Legge di Bilancio per il 2023, approvata in queste ore dal Parlamento, per effetto della quale tali dehors e plateatici dovranno essere smontati entro il 9 gennaio.

Il testo, come rende noto il settore Commercio del Comune di Verona, prevede invece la prosecuzione delle modalità semplificate, fino al 30 giugno 2023, per la presentazione delle domande di concessione da parte dei pubblici esercizi titolari delle autorizzazioni.