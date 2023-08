Plateatici sotto la Loggia del Mangano: concessione fino a fine ottobre

Sono ritornati i plateatici sotto la Loggia del Mangano in Corte Sgarzerie. Questa decisione è stata assunta dal Comune di Verona che, dopo un ampio e proficuo confronto con la Soprintendenza, la 1a Circoscrizione e i commercianti, ha rilasciato la concessione fino al 31 ottobre.

Al termine di vari incontri con la Soprintendenza, in cui sono state affrontate le criticità riguardo al rilascio del provvedimento amministrativo concernente un luogo che necessita indubbiamente di particolare cura, è stato alla fine espresso parere positivo prescrivendo strumenti di utilizzo idonei ad esaltare la struttura architettonica della Corte e a permetterne una piena e corretta fruizione da parte dell'intera collettività.

La concessione patrimoniale della Loggia, spiegano da palazzo Barbieri, è frutto di un intenso lavoro istituzionale che ha consentito di togliere dal degrado un’area di inestimabile valore e di restituirla alla collettività permettendo, nel medesimo tempo, di valorizzarla con piena soddisfazione anche degli esercenti concessionari. Il trait d’union costituito dal lavoro dell'Assessorato al Patrimonio, con il supporto tecnico della Direzione Patrimonio, e la Soprintendenza si rinnoverà nel prossimo autunno, quando sono già calendarizzati degli incontri nei quali tratteggiare le linee guida per le future concessioni riguardanti i beni del patrimonio comunale che sono tutelati dal vincolo culturale.

Lo sguardo degli operatori coinvolti è, quindi, rivolto alla conclusione di accordi futuri che abbiano grande e durevole respiro per la città e per il suo patrimonio immobiliare.

«È una vicenda che abbiamo cercato di portare a termine in tempi abbastanza brevi - spiega l'assessore al Patrimonio Michele Bertucco - pur consapevoli che poi, per la valorizzazione si dovrà arrivare ad un accordo che duri maggiormente negli anni, proprio per consentire di far conoscere ai veronesi e ai turisti questo splendido esempio di architettura”.