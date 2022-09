Placido Domingo scrive a Fondazione Arena e si scusa per le esibizioni del Verdi Opera Night

«Un dispiacere grande tanto quanto l’amore che porto nel cuore per l’Arena». Così si esprime Placido Domingo in una lettera di scuse indirizzata al presidente di Fondazione Arena, Damiano Tommasi, ed al direttore artistico Cecilia Gasdia dopo le polemiche sorte in seguito alle esibizioni, fortemente criticate da più parti, del "Verdi Opera Night" lo scorso 25 e 26 agosto all'arena di Verona.

La lettera di scuse dovrebbe inoltre essere consegnata anche all'orchestra di Fondazione Arena ed il suo contenuto è stato parzialmente rivelato in anteprima quest'oggi dal quotidiano L'Avvenire. In uno dei passaggi più importanti della lettera, Placido Domingo scrive: