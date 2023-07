Delimitata pista ciclabile in Zai a Soave: più sicurezza ai ciclisti e più ordine alla zona

Sono stati completati in questi giorni i lavori di delimitazione di una pista ciclabile nella Zai di Soave. Il nuovo percorso, della lunghezza di circa 500 metri, è protetto da una manufatti in cemento in grado di evitare l'invasione di corsia da parte delle automobili e dei tir che frequentano la zona produttiva del borgo murato. Completa l'opera la nuova segnaletica, sia verticale che orizzontale.

Come specificato dall'amministrazione comunale, questo intervento permette ai ciclisti di percorrere un percorso più sicuro, specie nelle ore serali e notturne. E migliora anche il collegamento tra Soave e la frazione di Castelletto. Il nuovo tratto si connette infatti con la ciclabile esistente nella circonvallazione, creando la possibilità di avvicinarsi alla frazione in modo più sicuro, utilizzando anche il sottopassaggio inaugurato appena due anni fa e realizzato nel quadro dell'ampliamento della sede produttiva di Cantina di Soave. Inoltre, i nuovi dissuasori posti a protezione della pista impediranno una volta per tutte la sosta abusiva dei camion.

«È un intervento che avevamo promesso in campagna elettorale incontrando i cittadini di Castelletto ma anche gli operatori e residenti della nostra zona produttiva - ha commentato il sindaco Matteo Pressi - Questa piccola opera, relativamente semplice nella sua realizzazione, porta con sé molti benefici. Primo fra tutti quello di agevolare il collegamento con Castelletto, direzione nella quale si proseguirà in futuro realizzando un ulteriore tratto di pista dedicata. E diamo un po' più di ordine alla Zai impedendo la sosta irregolare».