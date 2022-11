Asfaltate le rotaie sulla ciclabile tra Santa Lucia e Golosine: «Erano un pericolo per i ciclisti, superati intoppi burocratici»

È iniziata a Verona l’opera di asfaltatura delle rotaie presenti sul tratto di pista ciclabile tra Santa Lucia e Golosine in Quarta circoscrizione: «Dopo anni viene finalmente risolto un problema importante e sentito dai residenti, - si legge in una nota di Palazzo Barbieri - garantendo loro sicurezza con la copertura delle rotaie che, negli anni, hanno provocato diversi incidenti a chi vi transitava in bicicletta». L’intervento completa un iter iniziato ad agosto, quando l’assessore al Decentramento Federico Benini, i consiglieri comunali Francesco Casella, Fabio Segattini e rappresentanti di Fiab Verona, avevano fatto un sopralluogo sulla ciclabile.

«Siamo soddisfatti – sottolinea l’assessore Federico Benini - perché abbiamo messo in sicurezza un tratto di ciclabile sul quale molti ciclisti sono stati vittime di incidenti a causa della presenza delle rotaie. Un lavoro eseguito dopo tanto tempo perché, secondo la scorsa amministrazione, non si poteva fare essendo di proprietà di Rfi. Come invece abbiamo fatto noi, bastava provare a contattarli inviando delle email di sollecito. Non possiamo permetterci di perdere tempo quando in ballo c’è la sicurezza e l’incolumità dei cittadini«.

A tal riguardo sono intervenuti con una nota congiunta anche i consiglieri comunali Pd Fabio Segattini e Francesco Casella, i quali precisano: «L’intervento in via di svolgimento, tecnicamente molto semplice e della durata di una sola giornata di lavori, consiste nell’affogare nell’asfalto il vecchio binario che, come è noto, e come è stato denunciato anche dall’associazione degli Amici della Bicicletta, rappresentava un pericolo per le ruote delle biciclette in transito sulla ciclopedonale. Seguiranno altri interventi per la sistemazione della segnaletica e per affrontare il grande tema dell’acquisizione dell’area. Meno semplice, ma del tutto alla portata di un’amministrazione attenta alle esigenze dei cittadini, è stato acquisire il nulla osta da parte di Rfi, che in realtà non ha mai risposto alle nostre sollecitazioni fornendo una sorta di silenzio-assenso in una situazione di delicata transizione che vede la convenzione originaria tra Comune ed Rfi irrimediabilmente scaduta».



Gli stessi consiglieri comunali Pd Fabio Segattini e Francesco Casella quindi concludono: «Nel giro di qualche settimana abbiamo superato l'immobilismo del passato e risolto una situazione che il centrodestra si trascinava da anni senza fare nulla, dimostrando che quando c’è la volontà e l’ascolto dei cittadini, gli intoppi burocratici possono essere superati».