«Dopo averla sbandierata per anni; data per fatta e promesso una riapertura "a breve" che tuttavia continuava a slittare di anno in anno, la riqualificazione delle piscine Lido è ora definitivamente bloccata a causa di un inceppo burocratico». Così recita la nota firmata dagli esponenti del Partito Democratico Federico Benini (capogruppo comunale), Riccardo Olivieri (segretario Terzo Circolo PD Verona) e Sergio Carollo (capogruppo PD in Terza Circoscrizione), insieme a Michele Bertucco (capogruppo di Verona e Sinistra in Comune) e Marco De Pasquale (consigliere Terza Circoscrizione Sinistra in Comune).

I membri dell'opposizione incalzano l'Amministrazione comunale, che ad aprile aveva annunciato l'interesse di alcune società per la riqualificazione dell'impianto.

«Manca infatti - proseguono - l’acquisizione di una porzione di terreno relativa alla cinta magistrale dal Demanio al Comune, indispensabile a rendere operativo il project financing predisposto.

La pratica avrebbe dovuto essere perfezionata entro la fine del 2021 ma non lo è stata, anche a causa del perdurare dei lavori nel vicino centro tennis, pertanto non sussistono nemmeno i presupposti per mantenere l’intervento in bilancio».

«Si tratta di una caduta gravissima - spiegano le opposizioni -: i 4 milioni stanziati per la riqualificazione delle Lido derivavano infatti da precedenti avanzi di bilancio che in questo modo rimangono inutilizzati.

Si allontana ancora una volta la data dell’inizio dei lavori e quindi della riapertura che l’assessore Rando aveva annunciato come imminente per tre anni di fila.

Grave che a rendere conto di questa battuta di arresto in commissione non fosse presente nessuno della giunta comunale in grado di rispondere alle domande: l’attuale assessore Spagnol era assente, mentre Bianchini non era informato. Nessuno a prendersi la responsabilità di dire ai cittadini della Terza Circoscrizione che ciò che è stato loro promesso per anni non verrà realizzato. E magari, come spesso pretende dagli altri il Sindaco Sboarina, scusarsi con loro».