Dopo le chiusure, sono pronte a riaprire le piscine comunali di Bovolone

Venerdì 14 maggio presso il Comune di Bovolone si sono svolte le operazioni di gara per l'affidamento della concessione per la gestione della piscina comunale di via Belvedere nel triennio 2021-2023, rinnovabile per il biennio 2024 - 2025. Per la scelta del contraente, l'Amministrazione comunale si è orientata verso una procedura aperta che garantisse la più ampia partecipazione degli operatori economici, mentre l'idea di una concessione di lungo periodo è stata fatta in ottica strategica, per poter ottenere un servizio migliore con investimenti spalmati su tutto l'arco temporale.

Il nuovo gestore è stato individuato nella società Leaena s.s.d. di Brescia, che ha già preso contatti con l'Ente per organizzare la riapertura.

«La pandemia e le continue chiusure che ha provocato - ricorda il sindaco Emilietto Mirandola - hanno precluso l'utilizzo della piscina per tutto l'anno passato. Nonostante le difficoltà però l'Amministrazione ha voluto comunque realizzare importanti lavori di riqualificazione che hanno riguardato l'intera struttura affinché fosse pronta per accogliere i bovolonesi alla riapertura». Il primo cittadino fa riferimento al rifacimento del manto di copertura, alla sostituzione dei serramenti esterni, alla realizzazione di un rivestimento metallico esterno. Nei primi mesi del 2021 è stato inoltre eseguito un significativo intervento di rifacimento delle pompe e degli impianti di ricircolo dell'acqua di tutte le vasche natatorie, cui è da poco seguita la pulizia straordinaria delle vasche, delle griglie di sfioro e delle vasche di compenso. Tutto ciò al fine di assicurare una più accurata pulizia e sanificazione delle acque, aumentando la sicurezza nella fruizione del servizio ed incrementando il decoro dell'intera struttura.

La piscina comunale sarà di nuovo aperta fin dalle prime settimane del mese di giugno e, al tempo stesso, saranno garantiti l'operatività del servizio bar e l'accesso al campo da Beach Volley. Come per le passate stagioni, verranno assicurate tariffe agevolate per alcune particolari fasce di utenza, come bambini, anziani, portatori di handicap, associazioni del territorio.