Prelievi ridotti e piogge hanno fatto risalire il livello del Lago di Garda

Sono stati pochi e lievi i disagi provocati dal maltempo dei giorni scorsi nel Veronese. I maggiori problemi sono stati causati dal vento forte, mentre le piogge sono state un sollievo dopo un lungo periodo di siccità.

Come descritto da Annamaria Schiano sul Corriere di Verona, il livello del Lago di Garda è passato dai 28 centimetri di mercoledì scorso ai 35 centimetri di venerdì. Merito della pioggia caduta direttamente nel bacino, ma anche di quella che ha ingrossato il fiume Sarca che si immette nel lago. L'acqua scesa dalle nuvole è inoltre scesa sui campi che quindi non hanno avuto bisogno di grandi prelievi per l'irrigazione. I prelievi dal Garda per i fiumi Mincio e Po si sono nettamente ridotti, contribuendo alla risalita del livello del lago.

Lago di Garda che comunque non è ancora tornato ai suoi livelli standard. Lo si vede dalle spiagge, le cui dimensioni sono più grandi del solito. E lo si vede anche dalle barche ormeggiate nei porti. Salire o scendere da queste imbarcazioni è diventato più difficile perché il livello dell'acqua rimane ancora distante da quello dei porti.