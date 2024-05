Pino pericolante dopo il maltempo, chiuso il parco giochi di via Nievo a Verona

L’imponente evento meteorologico che mercoledì e giovedì ha messo in ginocchio vaste aree della provincia, ha colpito forte anche a Verona con piogge torrenziali e vento. In particolare, il forte temporale di giovedì sera potrebbe aver causato lo scollamento della zolla radicale di un grande pino domestico che si trova all’interno del parco giochi di via Ippolito Nievo, in zona Valdonega.

Amia ha comunicato che in via precauzionale, è stata dunque decisa la temporanea chiusura dell’area giochi. Transennare solo lo spazio attorno all’albero in questione è stato ritenuto infatti troppo rischioso: i bimbi potrebbero trovare il modo di oltrepassare il cordolo utilizzato per delimitare la zona. Inoltre, si tratta di una pianta alta quasi 20 metri il cui crollo potrebbe investire più punti del parco.

Del potenziale pericolo si è accorto uno dei giardinieri di Amia che quotidianamente svolge servizio all’interno delle aree verdi cittadine. L’analisi visiva ha infatti destato qualche sospetto: sembra che l’albero in questione abbia sensibilmente modificato la propria inclinazione e ora scattano ulteriori verifiche strumentali che saranno ultimate nel giro di qualche giorno, indicativamente nei primi giorni della prossima settimana.

Nel frattempo, è stata disposta la chiusura del parco giochi.