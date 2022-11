Visite ed esami gratuiti per la salute femminile, è il Pink Friday dell'Ulss 9 Scaligera

Domani, 25 novembre, è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Data che quest'anno coincide con la più consumistica ricorrenza del Black Friday, il venerdì delle grandi promozioni commerciali. E a suo modo, l'Ulss 9 Scaligera ha unito i due eventi nel Pink Friday: un open day per offrire prestazioni gratuite, su prenotazione, rivolte alla salute femminile.

Dalle 14 alle 18, saranno effettuate ecografie mammarie a donne sotto i 40 anni, le quali non rientrano nei consueti screening. Le visite saranno eseguite negli ospedali di San Bonifacio, Legnago e Villafranca.

L'unità operativa di chirurgia senologica di San Bonifacio effettuerà inoltre visite chirurgiche senologiche sempre tra le 14 e le 18 di domani nella breast unit dell'ospedale Fracastoro.

Il dipartimento di riabilitazione effettuerà una sessione ambulatoriale di visite riabilitative dedicate alle donne operate al seno all'ospedale di Bovolone dalle 11 alle 13. E nel pomeriggio, dalle 14 alle 15.40, sarà disponibile un ambulatorio per prime visite fisiatriche per l'osteoporosi all'ospedale di Malcesine, nel poliambulatorio del Padiglione B.

Il dipartimento internistico di San Bonifacio, dalle 14 alle 15.30, allestirà un ambulatorio nel centro diabetologico per eseguire stick glicemici e per dispensare un piccolo manuale di consigli. Inoltre, nei laboratori di Bussolengo, San Bonifacio e Legnago si eseguiranno esami di diagnostica tiroidea con dosaggio laboratoristico del Tsh, assetto lipidico ed emocromo.

Infine, il dipartimento materno-infantile effettuerà visite per le donne in menopausa dalle 9 alle 13 negli ambulatori di ginecologia di Legnago.