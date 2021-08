Attesa in città e provincia per la piena dell'Adige: alzaie e ponti chiusi, paratie installate

Il picco è atteso in città per la serata di giovedì e a Legnago per il mattino di venerdì. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso anche un avviso di criticità idrogeologica con stato di pre-allarme

Alla luce degli aggiornamenti meteo previsti per le prossime ore, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica con stato di pre-allarme sui bacini idrografici di Adige-Garda e Monti Lessini; Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige; Basso Brenta –Bacchiglione.

La criticità idraulica arancione è riferita al transito della piena del fiume Adige, il cui picco a Verona è previsto per la tarda serata di giovedì e a Legnago nella mattinata di venerdì.

Le previsioni meteo indicano che, dopo il passaggio della perturbazione tra la sera del 4 e il primo mattino del 5 agosto, nella giornata odierna permangono sulla regione condizioni di moderata instabilità, con possibilità di locali rovesci e temporali (specie su zone prealpine e pianura nord orientale).

Nella giornata di venerdì 6 agosto la circolazione tenderà a diventare anticiclonica e l'instabilità sarà minore, pur essendo ancora possibile qualche locale piovasco o rovescio, anche temporalesco.

Verona e provincia

Nel frattempo il sindaco di Verona Federico Sboarina, ha firmato l’ordinanza per la chiusura delle alzaie del fiume Adige.

Vengono quindi invitati cittadini e turisti ad evitare camminate e corse lungo le zone più basse del letto dell'Adige, rispettando i divieti. La situazione è monitorata dalla centrale operativa della Polizia locale. Allertata anche la Consulta del Volontario per eventuali interventi di posizionamento delle paratoie lungo gli argini, mentre altre squadre provvederanno alla vigilanza lungo il fiume laddove necessario.

Dalle 18 alle 7 di venerdì saranno chiusi per precauzione i ponti di Settimo e di Arcè. Installate invece le paratie sulle strade alzaie di Pescantina, porto di Arcè e Settimo, così come in località Mulini a Bussolengo è stato disposto il divieto di accesso e sosta sulla strada alzaia fino alle prime ore di venerdì.