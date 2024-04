Donato un pick up per la Croce Rossa del Kosovo: lo consegneranno i carabinieri

Un grande gesto di solidarietà si è concretizzato sabato scorso a Cerea, quando il dottor Giancarlo Mirandola, titolare della società Midi Europe Spa – Isuzu situata nel Comune, ha consegnato le chiavi di un nuovissimo pick up Isuzu Crew, da 5 posti, ai carabinieri del reggimento MSU - KFOR, attualmente impegnati in missione in Kosovo, che provvederanno a trasportare il veicolo nei Balcani e consegnarlo alla Croce Rossa locale, mentre al dottor Mirandola verrà consegnata la più alta onorificenza della Croce rossa kosovara.

L’iniziativa è nata su proposta dei carabinieri, al fine di fornire assistenza alla popolazione in difficoltà, attraverso la cellula dedicata denominata Ci.mi.c. (Civilian Military Cooperation), che ha lo scopo di organizzare e assicurare la fornitura di aiuti umanitari ed assistenza alla popolazione in difficoltà, in stretto contatto con gli enti governativi, con la Croce Rossa locale ed altre ONG presenti sul territorio; tale attività non è solo mera beneficenza, ma fa parte di un più ampio contesto operativo volto a mitigare le tensioni interetniche, politiche e religiose, che ci sono nel Paese, affinché vengano favorite la crescita e lo sviluppo di alcune realtà cittadine divenute oramai inaccettabili nell’epoca attuale.

I carabinieri sono impegnati in Kosovo dal 1999, da quando ebbe inizio la crisi kosovaro – albanese, per assicurare il mantenimento della stabilità e della sicurezza di quel territorio, in un quadro di competenze specifiche e molto particolari, impegnandosi anche in iniziative finalizzate ad aiutare le persone bisognose, portando sostegno alla popolazione locale.