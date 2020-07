Nata una piccola renna al Parco Natura Viva: una nuova speranza per la specie

Il grande palco che rende inconfondibile la propria specie sta appena spuntando mentre lei festeggia il compimento del suo primo mese di vita: sta bene la piccola renna nata al Parco Natura Viva di Bussolengo il 26 giugno scorso che, con un’andatura ancora un po’ incerta, tra una poppata e l’altra non perde mai di vista la propria mamma. Precoce come tutti i nuovi nati di questa specie, la piccola era già in grado di seguirla dopo solo un’ora e mezza dalla nascita mentre tra una decina di giorni saprà pascolare autonomamente e potrà avviarsi verso lo svezzamento completo. Una tempestività che risulta fondamentale per la sopravvivenza di una specie che può abitare aree inospitali del Pianeta e che diventa ancor più determinante quando le minacce dell’uomo si aggiungono alle naturali difficoltà della vita selvatica.

«Tra le diverse sottospecie di renna ce n’è una che ha rasentato l’estinzione e che in Europa, vive solo in Finlandia», spiega Caterina Spiezio, responsabile del settore ricerca e conservazione del Parco Natura Viva. «Lì fino a due secoli fa, le foreste di conifere ospitavano decine di migliaia di esemplari di renna di foresta, così denominata agli inizi del '900, scomparsa a causa di caccia e deforestazione. Oggi questa sottospecie vive ancora in natura grazie agli individui allevati dai parchi zoologici, nell’ambito del progetto co-finanziato dall’Unione Europea “WildForestReindeerLIFE che si concluderà nel 2023. L’obiettivo è costituire popolazioni autonome di questa sottospecie, che attualmente conta meno di 2.500 esemplari». Al di fuori del Vecchio Continente, non se la passano meglio le sottospecie artiche, alle prese con un cambiamento climatico che sta stravolgendo gli equilibri degli habitat naturali o quelle che insistono in Paesi in cui la caccia illegale non concede mai tregua.

La piccola renna del Parco Natura Viva rappresenta dunque uno scrigno preziosissimo per poter contribuire a garantire la sopravvivenza della renna di foresta, insieme alla sua mamma, all’altra femmina e a Sven, suo giovanissimo padre. Quando intorno ai 18 mesi sarà pronta per riprodursi, toccherà a lei formare una nuova famiglia e continuare ad offrire una speranza concreta di salvezza per una delle migliaia di specie animali in pericolo di estinzione.