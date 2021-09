Eccellenze enogastronomiche all'ombra dell'Arena, via a Le Piazze dei Sapori

È ufficialmente iniziata la diciannovesima edizione de Le Piazze dei Sapori, che quest'anno ritorna in Piazza Bra con prodotti tipici ed eccellenze enogastronomiche ospitando circa cento aziende provenienti da tutta Italia. Ospiti d'eccezione: Ungheria, con il dolce tipico kürt?skalács (detto anche torta a camino per la forma); Spagna, con la paella valenciana, e Hong Kong con lo street food. Stand aperti dalle 10 alle 23.

Fino a domenica si potrà gustare una ricca varietà di sapori, soprattutto del territorio scaligero, con prodotti Dop, Docg e Doc all'insegna del rispetto ambientale utilizzando materiale riciclabile per piatti, posate, bicchieri e bevendo acqua potabile utilizzando borracce.

In piazza tra i tanti prodotti ci saranno le eccellenze della montagna veronese, con tartufi e castagne; si potranno assaggiare vini, grazie alla collaborazione con il Consorzio Tutela Vino Custoza Doc, e l'olio dei frantoi Redoro.

Non mancherà l’intrattenimento per bambini e famiglie, con le attività di Gardaland, Parco Natura Viva, Funivia Malcesine-Monte Baldo e Parco Sigurtà, con le loro mascotte, giochi e animazione, unitamente a musica, maghi e artisti di strada.

È stato consegnato da Confesercenti il premio Guardiano del Gusto 2021 all'azienda Caseificio San Faustino di Brescia che ha più saputo mantenere vive le tradizioni culturali-gastronomiche. Menzioni speciali sono state date anche alla Focacceria La Figaccia di Verona, per la focaccia fatta con i prodotti della Lessinia e ad un'azienda bolognese che produce formaggi campani.

«In questi ultimi mesi progettare, pensare e mettere in piedi una manifestazione di questo tipo quando tutto era difficile e incerto, è stata un’opera importante - ha affermato il sindaco Federico Sboarina prima del taglio del nastro - Alla fine abbiamo vinto la scommessa, così come lo sta facendo la città. Sono tornati tanti turisti, così come sono riprese tante iniziative come questa. Una piazza di eccellenze in una piazza che è un’eccellenza a livello internazionale. Sotto l’Arena sono rappresentati tanti prodotti del nostro territorio, motivo per cui la manifestazione ha ricevuto riconoscenze a livello nazionale».

«È bellissimo vedere tanta gente in una manifestazione che fa della nostra Piazza Bra una vetrina per la promozione di tutte le tipicità e le eccellenze agroalimentari - ha sottolineato l'assessore alle attività economiche e produttive Nicolò Zavarise - È un'opportunità per le ricadute positive che sicuramente una manifestazione potrà avere per il territorio e la veronesità».

«Ringrazio tutta l'amministrazione comunale per il lavoro fatto affinché questa manifestazione si svolgesse - ha aggiunto Paolo Bissoli, presidente di Confesercenti, l'associazione che ha realizzato l'evento - Non è stato facile, visti i mesi passati, e quello che abbiamo fatto è stato per ripartire con il turismo e per dare vita alla nostra città com’era prima del Covid».

«Le Piazze dei Sapori è un'altra manifestazione importante per la nostra città e per la comunità - ha dichiarato David Di Michele, vicepresidente della Provincia di Verona, che patrocina l'evento insieme al Ministero delle politiche agricole e forestali, all'Enit (Ente nazionale del turismo italiano) alla Regione Veneto e Comune di Verona, con il contributo della Camera di Commercio di Verona - Siamo in un periodo storico difficile e per questo è importante fare squadra, come abbiamo fatto con Confesercenti e tutti gli attori principali, creando una filiera da cui non può che nascere qualcosa di importante. Facciamo conoscere la nostra storia e i nostri prodotti e tutto il Made in Italy, parlando di agricoltura, un bene per il nostro paese e per Verona».