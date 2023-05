"Le piazze dei Sapori" 2023, un successo da «più di 100 mila visitatori e 13 milioni di contati social»

«Una XXIa edizione de "Le piazze dei Sapori" da incorniciare - ha dichiarato il presidente di Confesercenti Verona Paolo Bissoli -. Più di 100.000 visitatori sono arrivati in centro città per assaporare le eccellenze italiane. Verona ancora una volta si conferma una location strategica apprezzata dal pubblico».

Una dislocazione degli stand diversa rispetto alle edizioni passate: «Nella magnifica cornice di Piazza Bra, che si affaccia alla fontana centrale, abbiamo posizionato gli stand gastronomici. Una passerella per poter degustare i piatti della tradizione veronese e non solo. Molto apprezzati anche gli stand per la promozione del territorio veronese e di quelli dedicati al sociale. Una vetrina importante per valorizzare anche il loro operato, a sostegno dei più deboli».

L'evento è stato raccontato anche online. Grazie ad una strategia comunicativa guidata dal vicepresidente della sezione scaligera di Confesercenti, Alex Camara, sono stati coinvolti quaranta influencer che, attraverso i loro profili social, hanno condiviso "Le piazze dei Sapori" ad un pubblico più giovane. «I numeri raccolti in rete sono da capogiro - ha evidenziato Camara. - Puntare sui Creator ha portato più di 13 milioni di follower che sono venuti in contatto con la manifestazione, con una copertura organica che supera tre milioni. Inoltre, attraverso lo stand di Visit Verona, abbiamo consegnato più di ventimila mappe ai turisti e organizzato sei tour gratuiti che hanno visto la partecipazione di più di cento persone. Il lavoro è stato molto ma i risultati sono dalla nostra parte e per noi è un grande orgoglio!».

Sabato alla presenza del residente Bissoli, dei vicepresidenti Camara e Ferrari, con il direttore generale Torluccio, è stato consegnato "Il guardiano del gusto". «Abbiamo premiato Massimo Lovato, ideatore e fondatore di "Pearà on the road", il food truck che porta le eccellenze veronesi, prima tra tutti sua maestà la pearà con el codeghin nelle piazze e nelle manifestazioni internazionali più importanti. Un esempio e uno stimolo per proporre le eccellenze del territorio in chiave moderna» ha ricordato Fabio Ferrari, vice Presidente di Confesercenti.

Inoltre, decine e decine di eventi collaterali organizzati per l'occasione. «Sabato e domenica, presso il Teatro Ristori, si è tenuto &Love.Story, due giorni di formazione rivolta a tutte le attività commerciali e non solo, dedicata alla comunicazione - ha concluso Torluccio –. Più di cinquecento partecipanti in presenza e più di mille collegati. Confesercenti Verona è vicina ai suoi associati e attenta alle esigenze degli esercenti. Appuntamento al 2024».