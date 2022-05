Banchi in via Roma per le "Piazze dei Sapori", dopo le lamentele interviene l'ass. Zavarise

L’assessore al Commercio del Comune di Verona, Nicolò Zavarise, è intervenuto spiegando la presenza dei banchetti in via Roma per la manifestazione "Le Piazze dei Sapori", dopo alcune lamentele da parte dei commercianti della zona: «La ripresa delle manifestazioni consolidate e di tradizione come "Le Piazze dei Sapori" servono da sempre da attrattiva sia per i veronesi, sia per incentivare i visitatori in città. Come per tutti gli eventi e le manifestazioni del centro storico, sono state adattate delle misure per garantire la realizzazione di un evento che vive a Verona da 20 anni. E proprio con tutte le associazioni di categoria è stato trovato un accordo per limitare a 6 le manifestazioni, fra cui rientra "Le Piazze dei Sapori"».



Lo stesso Nicolò Zavarise ha poi aggiunto: «Al fine di evitare il potenziale disagio che avrebbe potuto creare l’istallazione dei banchi di somministrazione agli esercenti di Via Roma, gli stand di somministrazione in questa edizione sono stati dimezzati del più del 50%, ovvero sono passati da 15 a 7. La decisione di ospitare i banchi de “Le Piazze dei Sapori” in via Roma è figlia anche di una necessità di sicurezza. Dopo due anni di lenta ripresa, in questi giorni concerti ed eventi stanno riportando in vita l’Arena, ma per garantire sicurezza ai nostri cittadini, si è convenuto che lo spostamento dei banchi in via Roma fosse utile anche per alleggerire la piazza. Come per ogni evento organizzato e portato avanti da questa amministrazione, tutte le misure di sicurezza nel posizionamento dei banchi sono state rispettate, esattamente come quando via Roma ospita la Fiera di Santa Lucia».

Zavarise, in conclusione ha quindi evidenziato: «Negli anni la manifestazione è stata rimodulata in base delle esigenze manifestate degli esercenti e dei veronesi: rispetto ai 120 banchi di cinque anni fa, oggi gli stand sono scesi a 50».