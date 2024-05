Edizione da record per Le Piazze dei Sapori, che registrano più di 125 mila visitatori

Si è svolta nel fine settimana appena trascorso la XXIIIa edzione de Le Piazze dei Sapori, che ha fatto registrare numeri da record.

«Verona protagonista con più di 125.000 visitatori arrivati da tutta Italia per degustare le eccellenze enogastronomiche italiane. Molto apprezzato anche lo stand della Spagna che ha portato churros e sangria. Per il prossimo anno, saranno coinvolti più paesi, per portare anche i sapori di terre lontane e farle conoscere ai visitatori – ha raccontato Alessandro Torluccio, direttore di Confesercenti Verona –. La nuova lounge Teatro Ghiotto ha riscontrato un grande successo: 35 masterclass, 11 chef a rotazione dell’Associazione Cuochi Scaligeri che ci hanno supportato, 1400 partecipanti. Un modo per avvicinare grandi e piccini alla cucina italiana e far riscoprire loro i prodotti autentici e pregiati dello stivale».

Durante la manifestazione sono stati somministrati più di 1000 questionari a campione e i dati sono molto interessanti: «Abbiamo potuto conoscere meglio i nostri visitatori – ha continuato il direttore –. I turisti arrivati a Verona per l’evento soggiornano in città da 1 a 3 notti, e il pernottamento è influenzato anche dalle attività che la città offre, come la visita ai musei, lo shopping. Il 45% di loro è arrivato con l’auto e il secondo mezzo più usato è il bus, il 10% di loro è arrivato invece in moto e bici. Un dato in crescita rispetto allo scorso anno. Eventi come questi portano un turismo di qualità e confermano l’importante sinergia creata per la promozione delle botteghe storiche e dei ristoranti tipici, uniti da un progetto unitario volto alla valorizzazione delle eccellenze del territorio».

«Grande successo in via Roma – ha sottolineato Paolo Bissoli, presidente di Confesercenti Verona. - Per il secondo anno consecutivo l’area dedicata al sociale ha avuto un ottimo riscontro. Un’occasione per far conoscere e avvicinare i giovani alle tante associazioni che operano a sostegno delle fasce più deboli. Le piazze dei sapori chiudono con ottimo risultato. Un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno supportato, grazie alle aziende, agli espositori e a tutto il team di Confesercenti che ha collaborato alla riuscita di questo grande evento, entrato nel calendario di centinai di migliaia di visitatori».