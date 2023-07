Borgo Nuovo, piazzale riqualificato: «Ridato decoro ad un’area prima totalmente abbandonata»

Nuovo intervento concluso da parte dell'Amministrazione comunale di Verona, per riqualificare alcune zone degradate nel territorio cittadino. In 3a Circoscrizione infatti sono terminati i lavori nell'area tra via Sicilia, via Archimede e via Euclide a margine del quartiere Borgo Nuovo, che si trovava in una situazione di degrado.

L’intervento, eseguito dal Comune insieme ad Acque Veronesi, ha riguardato l’istallazione di nuovi pozzetti, la riasfaltatura dell’intero piazzale, prima sterrato, e del parcheggio antistante, la realizzazione di segnaletica orizzontale per stalli auto e passerella pedonale, la posa di nuova segnaletica verticale e la messa a dimora di diversi alberi e di cespugli. Il tutto per una spesa complessiva di circa 60 mila euro.

«Abbiamo ridato decoro ad un’area prima totalmente abbandonata – spiega il presidente della 3a Circoscrizione Riccardo Olivieri - e per il cui recupero i cittadini appena due anni fa avevano raccolto decine di firme, rimaste tuttavia inascoltate dall’ Amministrazione precedente. Questo tipo di interventi mirati permettono, con una spesa relativamente modesta, di ridare dignità ai nostri quartieri riqualificandone gli angoli abbandonati. Allo stesso tempo viene valorizzato il ruolo della cittadinanza nelle decisioni dell’Amministrazione».