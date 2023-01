​Violenza contro le donne, l'ass. Bissoli: «Un male ancora oggi fortemente presente». A Verona una nuova panchina rossa

Da oggi, martedì 10 gennaio, in piazza San Nicolò a Verona, c’è una nuova panchina rossa a simboleggiare con impegno il "no" unanime della città ad ogni tipo di violenza contro le donne. La seduta, spiega una nota di Palazzo Barbieri, è di proprietà del Comune ed è stata riverniciata del simbolico colore rosso dagli Angeli del Bello, con il supporto dall'associazione di donne Inner Wheel Club di Verona e della Consulta delle Associazioni Femminili di Verona. La panchina rossa ricorda quanto questa tipologia di violenza sia purtroppo ancora drammaticamente radicata, con conseguenze umane e sociali devastanti.

Alla cerimonia di inaugurazione era presente anche la vicesindaca e assessora alle Parità di Genere Barbara Bissoli che ha dichiarato: «Ringrazio le associazioni del privato sociale, che si sono impegnate nell’individuare questa panchina da dipingere di rosso come simbolo della lotta contro ogni tipo di violenza di genere. Una testimonianza importante contro un male che è ancora oggi fortemente presente nella nostra società e che, per questo, non va mai dimenticato».

La stessa assessora Barbara Bissoli ha poi concluso: «La panchina rossa richiama la necessità di consapevolezza da parte delle donne, perché questa battaglia sia affrontata e combattuta insieme ogni giorno».