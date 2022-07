Completate la piastra polivalente e l'area calisthenics del nuovo polo sportivo di Lugagnano di Sona

Una realizzazione che dà concretezza a quell'idea di polo sportivo che l’amministrazione comunale di Lugagnano di Sona spiega di star portando avanti con la scelta di strutture diversificate per ogni esigenza, aperte in ogni momento della giornata, finalizzate a creare un luogo di connessione con il tessuto urbano e in grado di favorire la socialità. «C'era molta attesa per la fine di questi lavori. - afferma l'assessore allo Sport, Gianfranco Dalla Valentina - La numerosa presenza di giovani in questi primi giorni, testimonia quanto siano necessari spazi attrezzati in cui praticare sport. Certo, molte cose sono ancora da perfezionare, ma a Lugagnano abbiamo fatto passi da gigante, passando da una situazione di assoluto degrado ad un'area pubblica dove praticare dello sport in maniera sana e libera».

Calisthenics a Lugagnano di Sona

L'opera, si legge nella nota del Comune di Lugagnano di Sona, vuole poi essere «una risposta concreta anche a qualche critica sollevata sui social, nei mesi scorsi, dove qualcuno lamentava la scarsa attenzione dell’amministrazione verso le discipline sportive meno diffuse. Sul punto l’assessore Gianfranco Dalla Valentina evidenzia: «La controprova l'abbiamo in queste strutture, una piastra polifunzionale da 16x28 metri, con un campo regolamentare da pallacanestro e da pallavolo e un'area libera per il calisthenics, con tre diverse e separate stazioni con barre, anelli e parallele per l'esercizio fisico a corpo libero. Ci crediamo eccome e ci stiamo investendo parecchio, dato che l'importo complessivo degli interventi in queste strutture, solo negli ultimi mesi, è stato di 82.500 euro».

L'idea progettuale del nuovo polo sportivo di Lugagnano è stata «condivisa dall’intero Consiglio comunale, maggioranza e minoranza», che si sono trovati d’accordo nel dare a spazi collettivi come questo un ruolo chiave «per una sana e ritrovata socialità». Un progetto di largo respiro, anche temporale, che «avviato grazie all'impegno di questa amministrazione e portato avanti dalle future, - conclude il sindaco di Sona, Gianluigi Mazzi - tradurrà in realtà le esigenze delle nostre comunità, dotando finalmente i paesi di centri sportivi nei quali le nostre ragazze e i nostri ragazzi, soprattutto in età adolescenziale, possano ritrovarsi, lontano da pericoli e praticando gli sport che più li appassionano». Non solo a Lugagnano, perché a breve, annuncia l'amministrazione, altre novità sportive riguarderanno anche la frazione di San Giorgio in Salici.