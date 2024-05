Nel magnifico Giardino Giusti arriva il Verona Flower Show per scoprire e conoscere il mondo delle piante rare

Ritorna l’appuntamento molto atteso dagli amanti della natura, del verde e dell’artigianato di qualità. È il Verona Flower Show che, sabato 4 e domenica 5 maggio dalle 9 alle 20, si terrà per il secondo anno consecutivo al Giardino Giusti. L’evento è patrocinato dal Comune di Verona, Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e dal Dipartimento di Agronomia, Alimenti, Risorse naturali, Animali e Ambiente DAFNAE dell’Università di Padova.

«È un appuntamento al quale invitiamo tutti i cittadini e le cittadine a partecipare - ha detto l’assessore ai giardini e arredo urbano Federico Benini -. Durante l’evento presenteremo le migliori pratiche per la cura del verde, e promuoveremo comportamenti che favoriscono una maggiore sensibilità nei suoi confronti. Sarà un’opportunità per esplorare varietà di piante che non fanno parte della nostra quotidianità. Riteniamo che promuovere tali iniziative non solo arricchisca culturalmente ed esperienzialmente la comunità, ma permetta anche di scoprire luoghi straordinari come il Giardino Giusti. Inoltre, favorisce un legame sempre più profondo con la natura, contribuendo a creare un'armonia tra l'individuo e l'ambiente che lo circonda».

Il programma

Circa 70 espositori provenienti da Italia ed Europa presenteranno una vasta selezione di piante rare provenienti da tutto il mondo tra cui Agrumi, Piante Carnivore, Piante Grasse, Piante Perenni, Rose da collezione, Bulbi, Iris, piante Aromatiche e tante altre. Inoltre ampio spazio sarà dedicato alla sezione dell’artigianato green, creando così un completo percorso esperienziale ed informativo.

In programma anche tante attività collaterali gratuite per tutte le età, dai corsi di giardinaggio specialistici a quelli di base, fino ai laboratori creativi per bambini. Si potrà anche visitare il Giardino Giusti e, novità della seconda edizione, un convegno aperto a tutti i professionisti del settore del verde che si terrà sabato mattina affrontando temi legati alla cura e alla manutenzione dei giardini storici italiani. Il programma completo e tutte le informazioni sono sul sito: https://www.veronaflowershow. com/.

«Giardino Giusti, la cornice ideale dell'evento»

La manifestazione è stata presentata giovedì mattina in sala Arazzi. Sono intervenuti l’assessore ai Giardini e Arredo urbano, Francesca Trentini di Giardino Giusti, l’organizzatrice e ideatrice di Verona Flower Show Lucia Boccolini e Cecilia Comencini in rappresentanza dei Dottori Agronomi e Forestali di Verona. «Il Giardino Giusti è la cornice ideale per ospitare manifestazioni di questo tipo - ha affermato Francesca Trentini -. È un luogo molto amato e frequentato perché l’anno scorso abbiamo avuto ottantamila visitatori e quest’anno puntiamo ad averne centomila, attraverso anche iniziative come questa che per noi sono un orgoglio e un vanto».

«È un festival che coinvolge tutta Italia - ha poi spiegato Lucia Boccolini -. Per questa seconda edizione abbiamo ricevuto tante richieste di partecipazione, dimostrando di essere una manifestazione che deve crescere tanto e che si deve far conoscere. Come la scorsa edizione ci sarà un pubblico di appassionati già sensibile ai temi trattati, a cui si aggiungeranno anche tanti veronesi e non che magari non conoscono le bellezze del Giardino Giusti». Cecilia Comencini ha infine concluso: «Stiamo cercando di mettere in risalto la nostra figura professionale in unione con tutte le altre. L’interdisciplinarietà è fondamentale se vogliamo lavorare bene sotto l’aspetto della manutenzione del verde e del valore che ha avere un verde sano».