Piante e colori per rendere i quartieri più belli e vivibili: l'iniziativa parte dallo Stadio

Mercoledì mattina ha preso il via dalla zona dello stadio la nuova iniziativa dell'Amministrazione comunale di Verona, che intende valorizzare e riqualificare i quartieri della città rendendoli sempre più verdi e vivibili, sensibilizzando i cittadini alla cura del territorio.

Su due brevi tratti di marciapiedi in via Cristofoli, all’incrocio con via Leonardo da Vinci, sono stati installati 6 vasi alti un metro piantumati con arbusti sempreverdi di oleandro, quattro su un lato e due sull’altro.

«Da oggi iniziamo una sperimentazione che porteremo in tutta la città, per riabbellire i quartieri urbani con il verde – spiega l’assessore a Strade, giardini e arredo urbano Federico Benini -. Iniziamo dalla zona Stadio, con dei vasi di piante, per dare un tocco di bellezza e verde che oggi mancano al quartiere. Proseguiremo con questa iniziativa anche in altre zone, perché fuori dalle mura abitano 200 mila persone che meritano di vivere in quartieri decorosi».

Il marciapiede di via Cristofoli è stato dunque "trasformato" in un giardino su cui passeggiare, grazie al disegno verde realizzato, sotto quattro vasi, dai ragazzi della cooperativa Energie Sociali che, appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno, lo termineranno con tanti cerchi bianchi, rendendo così ancor più piacevole la sensazione ai passanti.

Da Palazzo Barbieri sottolineano che si tratta del primo passo di riqualificazione dei quartieri, visto che da giovedì verranno piantumate a terra altre cinque piante, dei Celtis, nell’area verde davanti alle scuole Pascoli in via Pirandello.

Alla piantumazione sono intervenuti, oltre l’assessore federico Benini, anche la Specialista Gestione Arredo Urbano del Comune Francesca Farinelli con il perito agrario Giuliano Roncari e Davide Silvestri della cooperativa Energie Sociali.

«Le operazioni di decoro urbano che l’amministrazione sta portando avanti hanno il doppio obiettivo di valorizzare i nostri quartieri e di sensibilizzare i cittadini alla loro cura. Non solo azioni di manutenzione ordinaria o straordinaria quindi, ma anche creazione di “nuovi” spazi piacevoli da vedere e da vivere. L’intervento in questione va a recuperare l’ansa di un marciapiede in via Cristofoli, un primo intervento di riqualificazione visto che per il prossimo anno ne abbiamo in programma altri due di manutenzione straordinaria».