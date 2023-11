Fieracavalli, meno multe e rimozioni: «Il piano della viabilità ha funzionato»

Per il Comune di Verona, il piano della viabilità predisposto per la 125esima edizione di Fieracavalli ha funzionato.

Il lavoro predisposto al tavolo di coordinamento tra Comune, polizia locale, Veronafiere, Autostrada Brescia-Padova, Autobrennero e Atv ha permesso di togliere pressione ai quartieri grazie ad un maggior utilizzo dei vari parcheggi, compresa la Genovesa che tra ieri e oggi, 11 e 12 novembre, ha visto un accesso di oltre 1.800 veicoli. Veicoli che negli anni precedenti intasavano le vie dei quartieri causando code e parcheggi selvaggi.

Le chiamate dei residenti e le multe degli agenti sono state inferiori rispetto agli anni precedenti, con una quarantina di rimozioni in quattro giorni e circa 780 divieti di sosta, la maggior parte nel fine settimana, oltre alla chiusura di alcune strade con gli steward della fiera.

E il Comune è soddisfatto anche del piano di comunicazione tramite i pannelli a messaggio variabile e i servizi di bus navetta da Piazza Bra, stazione e parcheggi.

Per la prima volta, la centrale della mobilità di Lungadige Galtarossa è stata il centro di controllo anche per la polizia locale da dove l'ufficiale di coordinamento grazie alle 50 telecamere della zona, è riuscito a spostare le pattuglie mobili in tempo reale, garantendo così interventi tempestivi e risolutivi. E lo sforzo della polizia locale è stato notevole anche per la gestione contemporanea, soprattutto tra giovedì e venerdì, del maxi-cantiere di Via Città di Nimes, e di ben 20 incidenti stradali rilevati nei quattro giorni di fiera.

Sanzionati inoltre due bagarini e tre utilizzatori di permessi disabili senza che lo stesso titolare fosse a bordo. Numeri notevolmente ridotti rispetto alle edizioni precedenti e segno che molti soggetti sono informati dei controlli in borghese che vengono effettuati durante Fieracavalli.

«Un grande risultato ottenuto con un grande lavoro di squadra - ha affermato l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari - Ringrazio tutti gli enti coinvolti, a cominciare dalla polizia locale, per la disponibilità e l'impegno profuso nella preparazione di questo evento e durante questi giorni. Un'edizione di Fieracavalli di grande successo e in un contesto di viabilità molto delicata che grazie alle azioni messe in campo ha diminuito notevolmente i disagi ai cittadini veronesi che spesso si registravano nelle edizioni precedenti. L’obiettivo è replicare il modello anche per altri eventi ad alta attrattività: dalla stagione concertistica areniana alle varie manifestazioni sportive e culturali sul territorio. Un patrimonio fondamentale per la città che va coniugato con la vivibilità dei quartieri».

«La polizia locale ha dato un segno di grande impegno straordinario, apprezzato anche da molti visitatori per il parcheggio della Genovesa collegato in pochi minuti al quartiere fieristico. Le riunioni di coordinamento organizzate sotto l'input dell'assessore Ferrari e il lavoro di squadra hanno pagato moltissimo. E domenica prossima sotto con la Veronamarathon e i Mercatini di Natale», è stato il commento del comandante della polizia locale di Verona Luigi Altamura.