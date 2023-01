Piano del verde, al via a Verona la piantumazione di oltre tremila alberi: «Segnale importante per ridurre l’inquinamento»

Ha preso il via questa mattina, giovedì 12 gennaio, dal Parco San Giuseppe al Pestrino il "Piano del Verde 2023", che prevede la piantumazione di più di 3.000 piante arboree e arbustive in tutti i quartieri. Un importante intervento da parte del Comune di Verona e di Amia per ripristinare 600 alberi abbattuti dal violentissimo nubifragio che ha investito la città il 23 agosto 2020, a cui si aggiungono le 2.500 piante forestali dell’iniziativa "Un albero per ogni nato", che prevede la messa a dimora in aree di proprietà comunale di piante arboree e arbustive corrispondenti al numero di neonati e di adottati residenti nel territorio comunale.

«Il complesso di alberi verrà collocato in posizioni importanti, come la piantumazione di nuovi cipressi a Castel San Pietro, a San Zeno in Monte, e il completamento del filare di alberi in via Tomaso da Vico - ha detto l’assessore ai Giardini Federico Benini -. A questo si aggiungono 2.500 piante da forestazione la cui piantumazione inizierà da Forte Gisella. Un segnale molto importante per la tutela del verde, per il miglioramento dell'ambiente e per contribuire a ridurre l’inquinamento nella nostra città, rendendola nel contempo molto più bella anche nei nostri quartieri».

Al parco al Pestrino oggi, al posto dei pioppi cipressini caduti nel 2020, sono stati piantati i primi 12 ippocastani, scelti per la loro conformazione, perché di altezza minore rispetto ai precedenti, per evitare di essere abbattuti dal vento. Secondo quanto riferito dal Comune di Verona, si tratta appunto del «primo passo di riforestazione che coinvolgerà aree verdi e parchi giochi di tutte le circoscrizioni che diventeranno così sempre più ecologiche e piacevoli da vivere». Alla piantumazione sono intervenuti, oltre l’assessore Federico Benini, anche il dirigente Stefano Oliboni, con Luigi Fiorio e Giuliano Roncari della Gestione Verde Pubblico del Comune di Verona.

Per i reimpianti in sostituzione di alberi morti il Comune metterà a dimora 348 alberi, Amia 255. Le aree verdi idonee alla piantagione sono le seguenti: