Verona ha il suo primo Piano strategico di transizione ecologica: il 4 dicembre la presentazione ai cittadini

«La transizione ecologica è un processo a 360 gradi che riguarda tutti, un’opportunità per la città da attuare attraverso una visione operativa». Sulla scorta di tale convinzione, l’amministrazione ha redatto il primo Piano strategico di transizione ecologica del Comune di Verona, uno strumento che «indica finalità e strumenti con cui attuare con coerenza azioni e interventi non più rimandabili».

Il Piano, approvato martedì 28 novembre dalla giunta comunale, sarà poi presentato lunedì 4 dicembre alle 10.30 nell’incontro aperto alla cittadinanza e a tutti i portatori di interesse nella Sala Convegni del Palazzo della Gran Guardia. La partecipazione è libera. Per assicurarsi il proprio posto nella Sala Convegni è necessaria la registrazione a questo link: https://forms.gle/ H8zZJWr6x7T1b5e28. Sarà inoltre possibile seguire la diretta sul canale youtube del Comune di Verona.

Secondo quanto è stato spiegato, il Piano Strategico di Transizione Ecologica del Comune di Verona, che verrà presentato in questa occasione, è frutto di una attività di ricerca svolta in collaborazione con l’Università Iuav di Venezia e rappresenta un'innovazione senza precedenti in Italia. «Il lavoro - spiegano da Palazzo Barbieri - si è basato soprattutto nel comprendere in che modo pianificazione ordinaria e di settore dell'Ente possa contribuire alla transizione ecologica riorientando e mettendo a sistema le politiche che già il Comune attua, con un approccio multidimensionale e transdisciplinare. L'introduzione di questo strumento a livello di governance dell'amministrazione assume un ruolo di estrema importanza, poiché orienta e guida il cammino verso un futuro sostenibile, in equilibrio con l'ambiente che ci circonda».

Il programma

SALUTI ISTITUZIONALI

Barbara Bissoli, Vice Sindaca del Comune di Verona

Benno Albrecht, Rettore Università Iuav di Venezia

CAPIRE LA CRISI CLIMATICA

Giovanni Mori, Ingegnere ambientale, divulgatore e autore del podcast "News dal Pianeta Terra" di Life Gate

IL PIANO DI TRANSIZIONE ECOLOGICA DEL COMUNE DI VERONA

Tommaso Ferrari, Assessore all'Ambiente e alla Transizione ecologica del Comune di Verona

Francesco Musco, Direttore della Ricerca, Dipartimento di Culture del Progetto, Università Iuav di Venezia

Giulia Lucertini, Filippo Magni, Denis Maragno, Alberto Bonora, Vittoria Ridolfi, ricercatori, Università Iuav di Venezia

ACCADE IN CITTÀ

Lisa Colmetti, Ingegnere energetico, Agenzia per l'energia e lo sviluppo Sostenibile - AESS

Linda Avesani, Professoressa presso il Dipartimento di Biotecnologie dell'Università di Verona

RUOLI E STRUMENTI ISTITUZIONALI

Luca Marchesi, Direttore dell'Area Tutela e sicurezza del territorio della Regione Veneto

Piero Pelizzaro, Direttore dell'Officina per la rigenerazione dell'Immobile Pubblico, Agenzia del Demanio

MODERA I LAVORI: Barbara Likar, Dirigente della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica