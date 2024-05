Nuova Ztl, contrari in piazza. Ma Legambiente la difende: «Migliora la qualità della vita»

È confermata per le 14 di domani, 25 maggio, la manifestazione di protesta contro la nuova Ztl di Verona. La Corporazione degli esercenti del centro storico ha dato appuntamento ai cittadini in Piazza Santa Anastasia. Un invito raccolto anche da Lega e Forza Italia.

Diverse le critiche mosse alle modifiche introdotte con il Piano della Sosta approvato dalla giunta comunale, ma quella principale è l'eliminazione delle fasce di libero accesso alla Zona a traffico limitato. «I residenti non vogliono rinunciare al loro diritto di socialità e alla loro qualità della vita - ha ribadito la Corporazione scaligera - E gli esercenti hanno la necessità di far accedere i clienti nelle loro botteghe per poter sopravvivere. Proponiamo, invece, che si realizzino quelle opere pubbliche finora mai realizzate, come i parcheggi scambiatori serviti da autobus ogni 15 minuti e altre agevolazioni per la sosta di residenti, esercenti e lavoratori del centro. Senza accessibilità, il centro storico si svuota di abitanti e i negozi chiudono. E così la città non esiste più».

Ma proprio alla vigilia di questa manifestazione è intervenuta Legambiente, che invece valuta positivamente l'aggiornamento al Piano della Sosta da parte della giunta Tommasi. Ai contrari, l'associazione ambientalista ha ricordato che «meno auto significa migliore qualità della vita e significa proporre aree pedonali votate alla mobilità lenta che favoriscano il commercio del centro storico». Ma soprattutto, Legambiente ha ricordato il forte inquinamento dell'aria di cui soffre Verona. «La chiusura del centro va in primo luogo a tutelare la salute di tutti i cittadini, residenti e lavoratori - è il commento di Legambiente Verona - E favorirà anche le attività economiche e commerciali se ci sarà la capacità di usare questo cambiamento per adattare la propria offerta alla nuova situazione. Pensiamo alle pedonalizzazioni degli anni passati, da Via Stella a Via Roma, da Corso Portoni Borsari a Santa Anastasia, o ancora prima dalle immagini di una Piazza Bra slargo per auto. Come è stato necessario un cambio culturale graduale per la prima introduzione della Ztl e per le precedenti pedonalizzazioni, anche questa volta occorrerà del tempo per abituarsi alle nuove chiusure».

La presidente di Legambiente Verona Chiara Martinelli è comunque consapevole che le modifiche del Piano della Sosta da sole non bastano. «È fondamentale pensare subito ad un potenziamento del trasporto pubblico locale, ancora carente per quello che riguarda l’offerta e che non troverà compiutezza con la sola realizzazione del filobus - ha aggiunto Martinelli - Ed è necessario far funzionare i parcheggi scambiatori attivando le navette spola tra il centro e le zone periferiche, oltre a mettere al centro i quartieri periferici promuovendo una ciclabilità capillare e un trasporto pubblico locale in linea con gli standard europei».

Le perplessità e i timori di cittadini ed associazioni di categoria sono dunque comprensibili per Legambiente, che chiede al Comune di aprire tavoli di confronto per valutare le situazioni critiche che potranno insorgere.