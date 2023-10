Operativo a Peschiera del Garda il piano di Protezione Civile in caso di calamità

Con la speranza che non debba mai servire, il Comune di Peschiera del Garda si è dotato di un piano di Protezione Civile, nel caso si verificasse un evento calamitosto come un terremoto, un’inondazione o un incendio.

Il piano vede il territorio comunale suddiviso in 31 zone contrassegnate da cartelli di colore verde con la lettera A, i quali indicano che in quell’area c’è un punto di informazione e di assistenza. Le persone, dunque, in caso di calamità, dovranno radunarsi sotto il cartello e attendere l’arrivo di volontari incaricati di fornire tutte le informazioni necessarie su quello che è accaduto e sui passi successivi da compiere.

«Si tratta di momenti di grande agitazione - ha spiegato il sindaco di Peschiera del Garda Orietta Gaiulli - e sapere preliminarmente dove andare nella certezza di trovare qualcuno in grado di guidarci è un primo importantissimo aiuto».

Il secondo step, per coloro che a causa dell’evento calamitoso non possono far ritorno alla propria abitazione perché inagibile o inutilizzabile, consiste nel raggiungere i cartelli di colore rosso contrassegnati con la lettera R. Due quelli presenti all’interno del Comune: uno alla Scuola di Porto Vecchio, l’altro ai Campi Sportivi Manuel Cerini. Qui le persone verranno assistite e verrà dato loro un ricovero temporaneo con disponibilità di bagni e locali mensa.

L’ultima zona che è stata individuata, nel parcheggio dei campi sportivi, è contrassegnata da un cartello di colore giallo con una lettera S e riguarda unicamente i volontari. Qui si raduneranno i soccorritori per poi decidere come intervenire.

«Il piano di protezione civile è un piano redatto da tecnici specializzati ma riguarda tutti i cittadini - ha proseguito Gaiulli -. Tutti i cittadini, nel momento in cui si verifica un evento drammatico, sono protagonisti del piano di protezione civile perché bisogna che mettano in campo le proprie energie per aiutare se stessi e le persone più fragili».

Il primo cittadino ha invitato poi i suoi concittadini ad individuare preliminarmente l’area di raccolta a loro più vicina per essere pronti in caso di necessità: «Quando si verifica un evento drammatico - ha ribadito - la protezione civile non è fatta da chi, volontariamente, opera in questo senso tutto l’anno. La protezione civile è fatta da tutti noi».