Paesaggio del Veneto, intesa tra Regione e Ministero per l'elaborazione di un piano

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, venerdì a Venezia hanno firmato un protocollo d'intesa, accompagnato da un disciplinare attuativo, per il completamento delle attività volte all'elaborazione di un Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

Si tratta del completamento di una complessa collaborazione, iniziata nel 2009 tra la Regione e l’allora Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con la nascita del Comitato Tecnico per il Paesaggio (CTP) il cui lavoro svolto deve ora trovare completezza e deve essere assunto e fatto proprio dal territorio, spiegano da Palazzo Balbi.

Tale protocollo, sottolinea la Regione, risulta indispensabile alla luce dell’approvazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) del 2020 e della consapevolezza maturata della complessità della situazione vincolistica emersa, che hanno reso opportuno l’aggiornamento dell’Intesa del 2009.

Salutando Sangiuliano, Zaia gli ha rivolto un caldo augurio di buon lavoro: «Con il Ministro – ha detto – c’è un legame di amicizia e stima reciproca. Il nostro è un augurio che viene da una regione che, in materia di beni culturali ha molto da dire. Peraltro, Sangiuliano conosce bene il Veneto nei confronti del quale in varie occasioni ha dimostrato di metterci davvero il cuore. Oggi – ha detto in merito al Protocollo – abbiamo firmato l’avvio di un percorso di lavoro e di un nuovo approccio per la difesa e valorizzazione del territorio e delle professionalità che se ne occupano. Siamo la Regione con il più alto numero di vincoli in Italia (1.148), e questo perché c’è molta sostanza da preservare, ma è il momento di fare ordine, con un approccio accademico e istituzionale, che porterà tutti, amministratori e cittadini, a sapere con precisione cosa si può e cosa non si può fare».

«Per questa Regione – ha detto Sangiuliano – ho una passione sincera, perché il Veneto è strategico nel sistema nazionale della cultura. È centrale per il sistema Paese, ma non solo per il Pil e l’economia. In questo caso tuteliamo il suo paesaggio e la sua cultura, e abbiamo il dovere di agire per modernizzare, nella consapevolezza che la cultura, ben lungi dall’essere avulsa dall’economia, è una seria produttrice di Pil. Con questa collaborazione – ha concluso – andiamo ad armonizzare, e quindi difendere e valorizzare al contempo, un patrimonio immenso».

Obiettivo fondamentale, sia della Regione che del Ministero, è quello di pervenire alla redazione del Piano Paesaggistico per perseguire e rendere applicabili i principi di tutela, salvaguardia e integrazione dei valori del paesaggio, per cui sussistono i presupposti per continuare la collaborazione, definendo modalità, tempi e programmazione delle attività necessarie per la redazione del piano.

La volontà concorde delle due parti è quella di definire un quadro normativo e strumentale univoco e condiviso per la tutela efficace dei beni paesaggistici presenti sul territorio e dei caratteri, specificità e valori paesaggistici identitari che connotano la Regione del Veneto.

L’elaborazione congiunta si attuerà con la predisposizione del Piano, che sarà approvato per stralci.

Il primo stralcio andrà approvato mediante una variante al PTRC del 2020 con una specifica considerazione dei valori paesaggistici:

Riconoscimento degli Ambiti di Paesaggio e degli Obiettivi di Qualità Paesaggistica.

Relativamente a ciascuno degli Ambiti di Paesaggio, attuazione di quanto previsto dall’art. 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Attuazione dello stesso art. 143 del Codice a eventuale completamento dell’individuazione delle aree gravemente compromesse e degradate.

Il secondo stralcio riguarderà l’approvazione dei Piani Paesaggistici Regionali d’Ambito (PPRA) a copertura dell’intero territorio regionale, come integrazione del PTRC del 2020 con considerazione specifica dei valori paesaggistici, a partire dal recepimento dei contenuti del primo stralcio.

Regione e Ministero concordano anche che il piano preveda adeguate misure di coordinamento degli strumenti di pianificazione territoriale e di settore con il PPR medesimo, nonché dei programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico. La Regione assume le previsioni come cogenti per gli strumenti urbanistici dei Comuni, delle Province e della Città Metropolitana, vincolanti per gli interventi settoriali, prevalenti sulle disposizioni degli atti di pianificazione a incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.

Nell’ambito del protocollo, Regione e Ministero istituiscono un Comitato Tecnico per il Paesaggio, composto da esponenti ministeriali e regionali, che si occupa dell’attuazione del Protocollo, verifica il rispetto del Disciplinare Attuativo, individua le risorse finanziarie, tecniche e organizzative necessarie. Il Comitato può infine promuovere ogni iniziativa per superare eventuali ostacoli al raggiungimento degli obiettivi.

Gli architetti

«Perché a Mantova ci vogliono 30 giorni per costruire una recinzione in una proprietà vincolata e a Verona ce ne vogliono 180? Perché nel Veneto non esiste un piano paesaggistico. Perché per ogni intervento su edifici vincolati occorre rivolgersi alla Soprintendenza dei beni culturali, con conseguenze allungamento dei tempi e incremento dei costi di costruzione? Per l’assenza di un piano paesaggistico regionale». Sono le parole di Matteo Faustini presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Verona a commento delle affermazioni del Ministro Sangiuliano e del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sul tema.

«La Regione dovrebbe convocare quanto prima i tavoli di lavoro almeno per le province, se non per tematiche comuni e invitare gli ordini professionali e tutti gli attori della filiera delle costruzioni, che sono gli operatori che meglio conoscono il territorio e le sue problematiche. Ricordo che al momento, operiamo con un sistema di vincoli paesaggistici che risalgono agli anni ’50, con conseguenze pesanti su tutto il processo costruttivo e di ristrutturazione. Faccio un esempio per tutti: il vincolo sul territorio della Valpolicella. Tale vincolo risale al 1957 e include tutti i Comuni dell’area fino ad una porzione di quello di Sant’Anna d’Alfaedo. In 65 anni il paesaggio della Valpolicella è mutato tantissimo: che senso ha far valere un vincolo paesaggistico sugli interventi nelle aree industriali? Nessuno. E’ evidente che il sistema non funziona, un po’ perché le competenze sono state affidate alle Province, che non hanno il personale per tradurle in azioni concrete, un po’ perché si è tentato di redigere il Piano Paesaggistico Regionale all’interno del Ptrc, il Piano regolatore regionale. Noi architetti, ci mettiamo a disposizione della Regione per risolvere questo annoso problema che vincola in modo eccessivo la filiera delle costruzioni, “intasa” la Soprintendenza di pratiche e consente di realizzare obbrobri come Monte Ricco. Perché poi i sistemi per aggirare leggi datate e competenze assegnate a più ci sono sempre se uno non vuole rispettare il dettato legislativo…».