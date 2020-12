Maltempo, perturbazione in arrivo. Attenzione alla viabilità in caso di neve

Dopo la neve dei giorni scorsi sia la Prefettura di Verona che la Regione Veneto si sono attivate per non essere impreparati alla stagione invernale.

IL COMITATO OPERATIVO VIABILITÀ (COV) DI VERONA

Previsione preventiva degli scenari di rischio sulla scorta delle condizioni meteo e raccordo operativo tra Prefettura, Polizia Stradale, concessionari autostradali, enti proprietari delle strade, Provincia e polizie locali per l'attuazione delle misure opportune, secondo le soglie di allerta previste dal vigente Piano Neve predisposto dalla Prefettura. Un piano in linea con le direttive del Ministero dell'Interno per la gestione delle emergenze di viabilità in caso di precipitazioni nevose per la stagione invernale 2020-2021.

Questa la sintesi della riunione del Cov che il prefetto Donato Cafagna ha presieduto in videoconferenza e a cui hanno preso parte i comandanti della polizia stradale e della polizia locale di Verona, nonché i rappresentanti della Provincia di Verona, dei comandi provinciali dei carabinieri e dei vigili del fuoco, del compartimento Anas, di Veneto Strade, dell'Autostrada del Brennero A22 e della Serenissima A4.

A corollario delle misure pianificate, è stata sottolineata l'importanza, da parte dei Concessionari autostradali e degli Enti proprietari delle strade, della pronta informazione all’utenza circa le condizioni di viabilità, nonché la necessità che ogni automobilista adotti condotte di guida prudenti, commisurate alle condizioni metereologiche, munito di dotazioni invernali efficienti. Tale raccomandazione è da intendersi valida per tutta la imminente stagione invernale, con immediato riferimento alla situazione viaria sulle strade ed autostrade delle zone alpine, nelle quali sono previste precipitazioni nevose già per il prossimo fine settimana.

UNITÀ DI CRISI DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL VENETO

L'unità, presieduta dall'assessore regionale Gianpaolo Bottacin, si è riunita per valutare la situazione alla luce dell’attesa, forte perturbazione, che si prevede colpirà il Veneto, soprattutto nel fine settimana.

«È stato un incontro molto operativo - ha riferito Bottacin alla fine - nel corso del quale è stato deciso l'allertamento dell'intero sistema di difesa e d'intervento del Veneto. Sono state valutate le condizioni di maggior criticità che si prevedono nel fine settimana, con abbondanti nevicate e conseguente rischio valanghe in montagna e punte di 300 millimetri d’acqua dove pioverà. In particolare nell’area pedemontana, sono attese forti piogge, con rischi per la tenuta idrogeologica. Previsti anche fenomeni ventosi di scirocco in montagna e sul litorale con alta marea. Oltre agli aspetti prettamente meteorologici è stato valutato a fondo l’intero sistema sanitario in emergenza-urgenza, con particolare riguardo alle possibili necessità di ricovero urgente, oggi più che mai rilevanti alla luce dell’emergenza Covid che stiamo affrontando».