Dopo maratona in consiglio regionale arriva Piano faunistico venatorio del Veneto

Mercoledì scorso, 19 gennaio, con 37 voti favorevoli, 8 contrari e 2 astenuti, il consiglio regionale del Veneto ha approvato il nuovo Piano faunistico venatorio 2022-2027, andando così a sostituire il piano approvato nel gennaio 2007. La votazione è arrivata al termine di due giornate di dibattito e dopo mesi di lavoro nelle commissioni. Un lavoro che ha inciso nel testo che in aula ha avuto come relatore il consigliere Gianpiero Possamai e come correlatrice la consigliera Cristina Guarda.

Durante la discussione, sono stati approvati 19 emendamenti e e 4 ordini del giorno. Gli emendamenti respinti sono stati 21 e 6 quelli ritirati. Tra gli emendamenti approvati, anche l'introduzione di un codice etico per l'esercizio dell'attività venatoria.

«Siamo arrivati a questo traguardo dopo un lungo, ampio e articolato iter procedurale e procedimentale, che ci ha visti tutti, ciascuno rispetto al proprio ruolo, impegnati a concretizzare questo importante risultato. È necessario quindi, prima di qualsiasi altra considerazione, riconoscere e attestare il grande lavoro svolto da tutti e a tutti i livelli», ha commentato l'assessore regionale alla caccia Cristiano Corazzari. L'assessore ha voluto ricordare anche il ruolo dei rappresentanti delle associazioni agricole, di quelle ambientaliste e di quelle venatorie che hanno messo a disposizione indicazioni, proposte e suggerimenti e tutti coloro che durante la fase di pubblicazione del piano hanno voluto portare il proprio contributo con circa 200 osservazioni complessive.

«Il piano appena licenziato da quest’aula costituisce un documento di programmazione unico, fortemente orientato all’innovazione e attento alle prescrizioni di carattere ambientale e agli aspetti di confronto e interlocuzione tra i diversi soggetti portatori di interesse - ha detto Corazzari - È il primo Piano faunistico venatorio del Veneto dopo la riforma delle Province. Abbiamo voluto mantenere, se pur con una diversa formulazione amministrativa, adeguati livelli di efficienza ed efficacia nei confronti dell’utenza e dei portatori di interesse, e voglio sottolineare tutta l’utenza e tutti i portatori di interesse, anche di coloro che sono convinti che l’abolizione della caccia sia la soluzione di tutto».

Scendendo negli aspetti tecnici del piano, Corazzari ha spiegato: «Abbiamo voluto mantenere, per ciascun territorio provinciale, una sede territoriale regionale di presidio delle diverse funzioni, di erogazione di servizi all’utenza e di stretto collegamento con le attività di vigilanza e controllo attraverso lo sviluppo di un sistema convenzionale tra Regione, Province e Città metropolitana. Su questa base è stato realizzato un processo di revisione dei percorsi e dei processi amministrativi per fare in modo che la decisione di rilievo territoriale sia assunta allo stesso livello amministrativo, con un ruolo di indirizzo e coordinamento interprovinciale da parte delle direzioni regionali centrali. Si tratta di un sistema che è stato varato ad ottobre 2019 e che oggi viene ad essere implementato anche della fase gestionale di questo piano. Altro elemento di rilievo di questo piano è stato l’impegno profuso nell’analisi territoriale finalizzata a definire una immagine attuale del territorio agrosilvopastorale, in considerazione dello sviluppo e dell’influenza che possono avere i nuovi insediamenti urbani e produttivi e le nuove reti infrastrutturali rispetto alle esigenze di tutela delle componenti faunistiche. E con questo piano si mettono a regime per la prima volta, ciascuna con le proprie specificità, alcune criticità legate alla fauna selvatica che caratterizzano il nostro territorio: lupo e grandi carnivori da un lato e cinghiale dall’altro. Si promuove da un lato l'integrazione con altri strumenti programmatori regionali e dall'altro le attività di controllo del cinghiale. Ulteriore elemento di innovazione, infine, il ridisegno del sistema territoriale di gestione Atc e Comprensori Alpini, con una significativa azione di ri-accorpamento e integrazione tra territorio, nonché una riforma degli statuti associativi finalizzata a definire meglio ruoli, funzioni e responsabilità degli organismi gestionali degli stessi».

Non da tutti, però, è stato elogiato il nuovo Piano faunistico venatorio del Veneto. I due co-portavoce di Europa Verde Luana Zanella ed Enrico Bruttomesso hanno commentato: «La maggioranza al governo della Regione si è dimostrata ancora troppo legata al consociativismo elettorale, scegliendo di favorire le associazioni venatorie, invece di adottare una più lungimirante visione volta a tutelare la nostra fauna regionale, già messa in crisi dal cambiamento climatico».

La consigliera regionale di Europa Verde Cristina Guarda ha comunque ottenuto una sburocratizzazione dell'iter di presentazione delle domande per ottenere il divieto di passaggio dei cacciatori nei terreni privati. I proprietari dei fondi avranno 60 giorni per chiedere l'estromissione dalla caccia delle loro terre.

Inoltre, aumenta la percentuale di territorio destinato alla protezione della fauna selvatica, grazie all'istituzione di nuove oasi e nuove zone di ripopolamento e cattura in tutte le nostre province. In particolare, sono stati tutelati i valichi alpini.

Per il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni, il nuovo Piano faunistico venatorio «presenta elementi a rischio incostituzionalità e protegge poco il territorio, nonostante qualche miglioramento in fase emendativa».

Queste le criticità evidenziate dal consigliere PD: «Non è stato garantito il grado minimo di tutela per fauna selvatica e uccelli migratori e gran parte delle nostre proposte sono state respinte, alcune delle quali avrebbero consentito di evitare problemi di legittimità del provvedimento. Rispetto alla versione originaria è stata alzata al minimo previsto dalla legge la percentuale di territorio protetto in pianura, pari al 20%. Tuttavia a raggiungere questo obiettivo contribuiscono aree inadatte alla riproduzione e alimentazione della fauna selvatica, vedi i 10mila ettari nella laguna viva di Venezia. Quindi siamo ancora al di sotto del 20%».

Ed insieme alla consigliera regionale veronese Anna Maria Bigon, Zanoni lamenta anche l'esclusione di parti del territorio di Rivoli e di Negrar dalla Zona faunistica delle Alpi (Zfa), nonostante gli ordini del giorno approvati dai rispettivi consigli comunali.