Estate in A4, bollino rosso nei fine settimana fino al 23 agosto verso Venezia

«Anche per l’estate 2021, A4 Holding e la concessionaria Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova hanno predisposto e perfezionato ulteriormente il piano di interventi per garantire al meglio la funzionalità delle proprie infrastrutture, la fluidità della circolazione e soprattutto la sicurezza per tutti i viaggiatori. In quest’estate dove in molti hanno raccolto l’invito a rimanere in Italia per le ferie estive, abbiamo quindi rafforzato ulteriormente gli equipaggi degli ausiliari della viabilità preposti alla gestione della circolazione stradale, e anche il personale ai caselli, al fine di garantire la maggiore fluidità in fase di pagamento del pedaggio». Parole del direttore generale dell'A4 Brescia-Padova Bruno Chiari, a commento del piano predisposto dalla concessionaria autostradale per questa estate.

I BOLLINI ROSSI, I CANTIERI, GLI INTERVENTI E LE PROCEDURE OPERATIVE

In A4 Brescia-Padova e A31, tutti i cantieri verranno di norma sospesi nei fine settimana (a eccezione di interventi urgenti) per il periodo compreso tra l'1 luglio e il 13 settembre 2021, e le attività dei cantieri saranno effettuate solo sui raccordi esterni e sulle tangenziali in gestione. La stessa sospensione riguarderà i lavori di manutenzione delle pavimentazioni o della segnaletica nelle aree di servizio e sosta.

Tutti i fine settimana dal venerdì pomeriggio alla domenica mattina nel periodo compreso fra il 18 luglio e il 23 agosto, saranno da considerarsi da bollino rosso in A4 in direzione Venezia. Mentre fra il 18 luglio e il 6 settembre saranno interessate dal bollino rosso sia la tratta di Peschiera del Garda (soprattutto in uscita), che quelle di Sirmione e Desenzano (entrambe quest’ultime in particolar modo sabato e domenica mattina in uscita e domenica sera in entrata).

Per arginare e risolvere tutte le diverse problematiche sulle tratte nel periodo legato agli esodi estivi sarà ulteriormente potenziata la flotta e il personale di soccorso di A4 Holding. Inoltre, A4 Holding ha predisposto per tutti i veicoli in avaria o coinvolti in micro tamponamenti, uno specifico "safety kit" (distribuito direttamente in questi mesi estivi per mano degli ausiliari della viabilità) che comprende un giubbotto catarifrangente, uno zaino, una torcia con una spia gialla da posizionare sulla parte superiore del veicolo come misura per aumentare la visibilità, un piccolo anti stress per i bambini a bordo, oltre all’importantissimo vademecum multilingue con le regole basilari per proteggersi in autostrada.

I caselli di Sommacampagna, Peschiera, Sirmione, Desenzano e Brescia Est saranno infine potenziati nei weekend fino al mese di settembre con personale in aggiunta.