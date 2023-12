Nuove piste ciclabili a Verona, il piano del Comune: «Investimento di oltre 8 milioni per 25 chilometri di percorsi»

Da Grezzana a Borgo Roma, passando per via Mameli e corso Venezia. Da nord a sud, da est a ovest, in bicicletta. L’amministrazione comunale di Verona ha presentato il suo Piano della ciclabilità, definendolo come «destinato a cambiare la mobilità dei veronesi». Secondo quanto viene spiegato in una nota del Comune, si tratta di «un piano che per la prima volta viene realizzato secondo una visione di insieme e non di singoli interventi, ciò per rendere davvero efficace, sicuri e fruibili i nuovi percorsi ciclabili e ciclopedonali che saranno realizzati. Il cambio di mentalità, - prosegue la nota di Palazzo Barbieri - declinato ai mezzi di spostamento sostenibili, non può avvenire se non vengono forniti gli strumenti per metterlo in atto. Se ai cittadini si chiede di usare di meno l’auto, devono essere messi nelle condizioni di farlo. Ciò significa dare loro alternative efficienti e sicure, a cominciare da un’infrastruttura adeguata di piste ciclabili».

È dunque in questa direzione che l'amministrazione comunale ha inteso muoversi durante quest'anno, pianificando i nuovi percorsi che, in aggiunta a quelli esistenti, serviranno a rendere la città «percorribile in bici da e per tutti i quartieri, in sicurezza». Da Palazzo Barbieri viene quindi sottolineato che «sono i numeri a rendere l’ordine di grandezza e importanza del piano: circa 25 chilometri di nuove piste ciclabili che saranno realizzate o concluse entro il 2026 per un investimento di circa 8 milioni di euro, la maggior parte finanziate dal Comune, alcune derivano da progetti Pnrr o godono di finanziamenti europei o di co-finanziamenti regionali. Tutti sono inseriti nel Pums, lo strumento che delinea la visione di mobilità sostenibile dell’Amministrazione in cui sono infatti indicate le opere da attuare a sostegno della mobilità ciclistica per ridurre la quantità del traffico privato in circolazione».

Quanto ai tempi, dal Comune di Verona è stato annunciato che «tutte le opere saranno terminate entro il 2026». Sul tema è intervenuto oggi l’assessore alla mobilità Tommaso Ferrari: «Gli obiettivi del Pums ci portano non solo a ridurre l’uso dell’auto, ma anche a riequilibrare le modalità di spostamento in città, rafforzando il trasporto pubblico locale e la ciclabilità, che a Verona non è decollata perché i percorsi ciclabili presenti non consentono tragitti continui in sicurezza. Il piano della ciclabilità che abbiamo predisposto in questo anno di lavoro - ha quindi precisato l'assessore Tommaso Ferrari - prevede la realizzazione di una infrastruttura completa, che copre tutte le zone della città e che permette di raggiungere il centro dai quartieri e viceversa. Circa 25 km di nuovi percorsi, una cifra importante che rende l’ordine di priorità del Piano stesso, così come l’investimento complessivo di quasi 8 milioni di euro. Tutte le opere saranno pronte entro il 2026, e si aggiungeranno ad altre infrastrutture già in fase di realizzazione come la ciclabile su via Colonnello Fincato e Bifis - Camuzzoni. Lavoriamo per raggiungere un’equa tripartizione degli spostamenti per una città che si muove meglio».

Non ha nascosto il suo entusiasmo il presidente di Fiab Verona Corrado Marastoni: «Se vogliamo convincere lavoratori e famiglie a spostarsi in bici dobbiamo dare loro ciclabili continue, sicure e gradevoli. E questo Piano va proprio in questa direzione. Come Fiab siamo quindi molto contenti e ringraziamo l’amministrazione e l’assessore Ferrari per l’ingente lavoro realizzato con gli uffici in questi mesi e per quello che li attende».

Le opere inserite nel Piano Ciclabile dell’amministrazione

Di seguito tutti gli interventi in programma e presentati oggi dal Comune di Verona.

PISTE CICLABILI PREVISTE NEL PUMS:

Realizzazione itinerario ciclabile di km 1,60 ‘Grezzana -Santa Croce’, interessate le vie del Sasso, via Fincato, via Belvedere, via Buzzati, via Spontini, via Catalani, via Villa Cozza, via Mefistofele, via Ponchielli, via Montorio, via San Felice Extra. Importo del finanziamento 500.000 euro.

Realizzazione itinerario ciclabile di km 5,14 ‘Parona – Ponte Garibaldi’, interessate le vie Preare - via Cà di Cozzi – via San Rocco - via Camillo Cesare Bresciani - via Santini - via Cesiolo – via Goffredo Mameli – via Ciro Menotti – via Gian Battista da Monte – viale Nino Bixio. Importo del finanziamento 2.297.816 euro.

Interventi di Mobilità sostenibile con realizzazione percorsi ciclabili dedicati – anno 2023. Vie interessate: via Roma, corso Cavour, via Diaz, lug. Matteotti, Lung. Campagnola e lung. Cangrande, Km 4,90. Importo del finanziamento 800.000 euro.

Itinerario ciclabile di km 4,9 ‘Via Palazzina – Porta Vescovo’ nel tratto che comprende via Centro, via Volturno, via Santa Teresa, via Molinara, via Manara, via Basso Acquar, via Dell'Autiere, via del Fante, via Dei Montecchi, Lungadige Caputeli, Ponte Aleardi, via Dello Zappatore, via SS Trinità, via Bassetti, corso Porta Nuova. Importo del finanziamento 1.087.000 euro.

Itinerario ciclabile di km 2,76 ‘Via Marotto – Castelvecchio’ nel tratto che comprende via Unità d’Italia, Piazza della Chiesa, via Cimitero, via Belluzzo, via Caperle, via Zenati, via Anti, via Rossi. Importo del finanziamento 1.200.000 euro.

Itinerario ciclabile di km 2,54 ‘San Michele – via Mefistofele’ nel tratto che comprende via Belvedere, via Montelungo, via Monti Lessini. Importo del finanziamento 870.000 euro.

Itinerario ciclabile di km 3,50 ‘Forte Chievo – Via Legnago’ nel tratto che comprende via dei Lamberti, via Comacchio, via Redipuglia, via dell’Industria, via Po fino all’intersezione con Stradone Santa Lucia. Importo del finanziamento 1.501.775 euro.

REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLOPEDONALI E DI MARCIAPIEDI NEL QUARTIERE BORGO ROMA (5^ CIRCOSCRIZIONE) CON FONDI PNRR – 540 MILA EURO

PISTE CICLOPEDONALI PER COMPLESSIVI 3,4 km

Via San Giacomo (tratto da Via dei Grolli a Via P.Benedetti) m. 160

Via Golino (tratto da Via P.Benedetti a Via L.Pasteur) m. 340

Via L.Pasteur m 770

Via N.Copernico (tratto da Via dell’Esperanto a Viale del Commercio) m.300

Viale del Commercio (tratto da Via N.Copernico a Via Ferrari) m. 360

Viale dell’Industria (tratto da Viale del Commercio a Via Redipuglia) m.300

Via P.Benedetti (omonima di accesso al Cimitero di B.Roma e collegamento con Via L.Pasteur) m. 220

Via F.Malfer (tratto da Viale del Commercio a Viale dell’Industria) m. 400

Via dell’Esperanto (tratto da Via L.Pasteur a Via Ippogrifo nell’ambito del P.U.A. Esperanto Ex Area Zanetti) m. 170

Via P.Benedetti (da Via Scuderlando a Via Combattenti Alleati) m.170

Via dei Grolli (da Via Centro a Via Toffafetti) m. 120

Via Scuderlando (da Via Centro a Via Benedetti) m. 90

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CORSIE CICLABILI per km 1,440

Via P.Benedetti (da Via Golino a Via Scuderlando) (corsie ciclabili) m. 520

Via dei Grolli (corsie ciclabili) m. 460

Via Combattenti Alleati (corsie ciclabili) m. 460

INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI PEDONALI per 500 m