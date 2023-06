Informazioni, allerte e una rete di aiuto: il "Piano Caldo" dell'Ulss 9 Scaligera

Anche per questa estate l'Ulss 9 Scaligera ha definito un piano di prevenzione dalle ondate di calore, un fenomeno sempre più frequente che influisce sulle patologie e sulla mortalità in particolar modo della popolazione più anziana.

Il piano prevede una serie di interventi a partire dal fornire corrette informazioni alla popolazione. Sarà promossa una campagna di informazione sulle strategie adottate per far fronte agli stati di allerta comunicati dal sistema di allarme regionale. È prevista la distribuzione di materiale informativo, che sarà comunque disponibile anche sul sito web dell'azienda sanitaria e su i suoi social network, insieme ad approfondimenti dedicati alla prevenzione delle patologie da elevate temperature sia per i soggetti fragili che per i lavoratori.

In caso di allerta, la sala operativa della protezione civile regionale invierà alle strutture dell'Ulss interessate un bollettino di allarme climatico in caso di situazioni di disagio prolungato. L’ampia diffusione dell’allarme climatico avrà lo scopo di richiamare l’attenzione degli operatori sanitari e sociali a favore dei cittadini che possono andare incontro a complicazioni nel caso di prolungate ondate di calore.

I medici di medicina generale individueranno, tra gli assistiti ultrasettantacinquenni o tra chi è inserito nelle cure domiciliari, le persone fragili nell’ambito della prevenzione delle patologie causate da elevate temperature. E la centrale operativa territoriale inoltrerà ai medici di base e ai pediatri eventuali segnalazioni di condizioni di fragilità che pervenissero da altri operatori sanitari e sociali operanti sul territorio.

Per prevenire il decadimento delle condizioni di salute in persone già fragili, medici di base e pediatri potranno proporre protocolli di assistenza programmata domiciliare, anche oltre il tetto massimo; segnalare ai distretti situazioni di particolare necessità assistenziali o richieste di valutazioni per l'inserimento in residenzialità temporanea; e segnalare situazioni di particolari necessità sociali per la successiva segnalazione ai Comuni per gli interventi di competenza.

Saranno inoltre utilizzate modalità di presa in carico e valutazioni rapide, per l’eventuale inserimento tempestivo da domicilio in una struttura di residenzialità temporanea e al fine di sostenere situazioni particolarmente impegnative. Sono inoltre valutate le disponibilità dei centri di servizio per anziani non autosufficienti, per inserire utenti nei loro posti letto autorizzati, con costi a carico dell’assistito. Tali informazioni saranno messe a disposizione di famigliari e utenti che ne facessero richiesta.

Saranno poi segnalati ai competenti servizi comunali i cittadini in condizione di fragilità sociale intercettati dagli operatori sanitari nello svolgimento della loro attività istituzionale. Agli stessi interlocutori sono forniti i recapiti a cui i servizi sociali comunali potranno segnalare i cittadini che presentano situazioni di fragilità con aspetti anche sanitari. Questa rete consentirà una presa in carico integrata e sinergica delle situazione complesse.

Infine, in collaborazione con i Comuni saranno pubblicizzate le iniziative attivate sul territorio per dare sollievo e aiuto ai soggetti fragili nel caso di ondate di calore. Le iniziative comunicate saranno mappate e rese disponibili agli operatori del territorio.

E sarà la centrale operativa territoriale ad avere il compito di raccogliere eventuali segnalazioni di situazioni di disagio o fragilità che non richiedono un intervento sanitario immediato e di attivare l’eventuale presa in carico. Nello specifico, possono rivolgersi alla centrale operativa territoriale per richieste e segnalazioni su queste problematiche, gli operatori di Regione, Comuni, continuità assistenziale, pronto soccorso aziendali e 118.