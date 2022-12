Pari opportunità sul lavoro tra dipendenti comunali, adottato piano triennale

Nel Comune di Verona il numero di dirigenti donne e di dirigenti uomini è pari. A fronte però di un totale di dipendenti femmine che è quasi il triplo dei colleghi maschi. Parte da questa fotografia il piano delle azioni positive adottato dalla giunta comunale per il prossimo triennio. L’impegno è far sì che le pari opportunità tra uomo e donna nel mondo del lavoro non restino solo buoni propositi sulla carta, ma diventino condizione imprescindibile per la crescita e la coesione sociale.

Il piano mette nero su bianco gli obiettivi da perseguire: parità sul lavoro, conciliazione e armonizzazione dei tempi professionali e familiari, prevenzione di ogni tipo di discriminazione. E importanti sono anche l'ambiente in cui si lavora e il clima tra i colleghi. Da qui la necessità di azioni mirate al benessere generale dei dipendenti, con soluzioni per andare incontro alle donne lavoratrici.

Non è la prima volta che il Comune si dota di tale strumento. Si tratta infatti di un obbligo di legge istituito nel 2000, la cui applicazione dipende dagli enti locali. A supporto dell’attuazione del piano delle azioni positive, c’è il Comitato Unico di Garanzia, un gruppo di lavoro formato da dipendenti del Comune che contribuiranno al progetto con proposte e segnalazioni, in modo da rilevare disfunzionalità o nuove esigenze.

«Ci dotiamo di uno strumento che puntiamo a rendere operativo - ha spiegato l'assessore al personale Michele Bertucco - I numeri ci dicono che le dipendenti donne del Comune sono largamente in maggioranza rispetto agli uomini, così come è nettamente superiore la percentuale di donne che usufruisce del part-time. Una politica che punta alle pari opportunità deve eliminare gli ostacoli che impediscono il processo di uguaglianza. Penso ad una maggiore flessibilità oraria soprattutto per le mamme e per quelle che rientrano dopo la maternità, ma anche ad agevolare gli spostamenti casa-lavoro e a creare un clima di benessere in ufficio. Dobbiamo tenere presente che il mondo del lavoro è in continua evoluzione, e di conseguenza le esigenze dei lavoratori. Il piano ci aiuterà in questo processo».