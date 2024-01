Piano da 7 milioni per asfaltare 60 tratti di strade provinciali

La Provincia di Verona ha approvato il piano delle asfaltature delle strade di sua competenza. Per il 2024, l'ente di Palazzo Scaligero investe 7 milioni di euro in interventi in circa 60 tratti lungo una quarantina di strade provinciali. I cantieri si concentreranno tra la primavera e l'autunno, quando le condizioni atmosferiche garantiranno una migliore stesura e tenuta del bitume.

I lavori coinvolgeranno tutto il territorio scaligero, dalle zone più a sud della pianura fino alla Lessinia e al Baldo, ma una parte consistente riguarderà l'area montana, dove le strade provinciali sono spesso più soggette ad usura per effetto del ghiaccio e dello spargimento del sale nei mesi freddi. Tra le provinciali con i tratti più lunghi che verranno fresati e riasfaltati ci sono: la SP 12 a nord dell'abitato di Negrar, la SP 14 a nord di Erbezzo, la SP 9 a San Zeno di Montagna, la SP 10 a nord di Tregnago, la SP 8 tra Costermano e Caprino, la SP 44a tra Vallese e Campagnola, la SP 24 a Isola della Scala, la SP 45 tra Bovolone e Bonavicina e la SP 19 tra Cologna Veneta e Veronella.

Per consentire i lavori verrà istituito il senso unico alternato di circolazione. E nei tratti di larghezza ridotta, non si escludono brevi sospensioni della circolazione per garantire l’esecuzione dei cantieri in sicurezza.

«Dal 2018 la Provincia ha investito 43,25 milioni di euro in asfaltature - ha ricordato il presidente Flavio Pasini - La sicurezza sulle nostre strade è il primo aspetto che ci spinge a mettere in bilancio cifre così importanti. Il secondo riguarda il decoro: asfalti adeguati rappresentano un buon biglietto da visita per la nostra provincia nei confronti dei tanti turisti che vi arrivano in auto, in moto o, sempre più spesso, anche in bicicletta».

«Il piano delle asfaltature fa seguito a numerosi colloqui che abbiamo avuto negli scorsi mesi con i sindaci del territorio, per individuare i punti che richiedevano interventi in tempi contenuti - ha spiegato il consigliere provinciale con delega alla viabilità Mauro Gaspari - A questi cantieri si affiancano altri interventi quotidiani che i nostri operatori svolgono lungo i 1.400 chilometri di viabilità di competenza della Provincia, ad esempio per chiudere le eventuali buche che si formano soprattutto quando piove».