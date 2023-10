Approvati piano e budget di Agec, Viviani: «Garantiremo qualità delle mense»

Con il via libera del consiglio comunale di Verona di giovedì scorso, 28 settembre, Agec è stata dotata del documento con cui viene programmata l'attività nei prossimi cinque anni e del budget necessario per realizzarla. «La programmazione approvata dal consiglio comunale assicura l'equilibrio di bilancio tra le diverse aree di attività, mantenendo un congruo numero di riatti nel settore immobiliare e garantendo la qualità del servizio nel settore della ristorazione scolastica», ha commentato la presidente di Agec Anita Viviani, la quale però deve anche fare i conti con un certo scontento, evidenziato dai sindacati, tra i lavoratori del settore mense.

Agec, infatti, nei prossimi anni sarà impegnata in numerosi lavori di riqualificazione degli edifici pubblici e di quelli gestiti dall'azienda. Ma l'attenzione dell'azienda dovrà essere alta in ogni settore in cui essa opera, tra cui quello della ristorazione scolastica. Ed è proprio questo il settore in cui i lavoratori cercano maggiormente il confronto con Agec, criticandone alcune decisioni, come quella di esternalizzare la gestione di alcune cucine, creando disparità tra i lavoratori. «Tutto il personale di cucina è qualificato, ha esperienza e viene retribuito nel rispetto del contratto collettivo del settore - ha replicato Viviani - Non ci sono lavoratori si serie A e di serie B e Agec ha sempre garantito il massimo dell’impegno nel venire incontro alle richieste delle organizzazioni sindacali, interfacciandosi direttamente con tutte le sigle sindacali». Sindacati che però ritengono di non essere ascoltati anche su altri argomenti, come le assunzioni e le progressioni di carriera. «Agec è al lavoro per ricostituire la delegazione trattante con l’obiettivo di chiudere il contratto integrativo del comparto degli enti locali che auspicabilmente potrebbe avvenire entro la fine dell’anno - ha spiegato la presidente Viviani - E dal 2024 verranno effettuate le progressioni di carriera che mancano da 15 anni».