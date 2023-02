Un pianeta chiamato acqua, all'incubatorio di Montorio il nuovo progetto di difesa della fauna ittica: «Presidio di biodiversità»

Come riccordato in una nota dell'Associazione Pescatori Provincia di Verona (A.P.P.V.), la Carta Ittica Regionale approvata il 30 dicembre scorso parla di «sette specie che popolano i fiumi veronesi finite sotto minaccia». La più nota è la Trota marmorata. Seguono il luccio italico, il temolo nostrano, la sanguinerola, lo scazzone, lo spinarello e il gambero di fiume. Le ultime quattro specie, in particolare, sono «vere e proprie "antenne" rispetto al rischio d’inquinamento idrico poiché sopravvivono soltanto in acque incontaminate».

Fondata nel ‘98, quasi duemila soci, l’Associazione Pescatori Provincia di Verona gestisce «220 chilometri di acque salmonicole veronesi su concessione della Regione Veneto, occupandosi di tutela e salvaguardia degli ambienti acquatici». Nel corso del weekend che apre la stagione della pesca in Adige, l'associazione ha ufficializzato, insieme all’assessore regionale al territorio e alla pesca Cristiano Corazzari e al direttore di Veneto Agricoltura Nicola Dell’Acqua, il proprio progetto di protezione della Trota marmorata e delle altre specie minacciate. L’evento di presentazione del progetto si è tenuto all’Incubatoio di Montorio, dove una decina di anni fa l’associazione ha creato il proprio impianto ittiogenico recuperando l’intera area dell’ex depuratore in disuso di Agsm-Aim.

Il presidente di A.P.P.V., Gilberto Domenichini, ha chiarito come mai la sopravvivenza delle specie sopracitate sia a oggi così rischio: «La Trota marmorata e le altre specie autoctone, accomunate dal richiedere uno stretto monitoraggio anche sul piano genetico, sono minacciate dalla presenza di pesci alloctoni, cioè non originari del territorio bensì "introdotti", che tolgono loro spazio e in certi casi le costringono ad affrontare malattie verso cui non sono immuni. Altri fattori di pericolo sono inquinamento, trattamento delle acque e deviazioni dei corsi a opera dell’uomo».

L’Associazione Pescatori Provincia di Verona fa sapere che creerà allevamenti ad hoc, come nel caso della Trota marmorata che vedrà la collaborazione con Veneto Agricoltura, ma anche bacini in cui le specie minacciate potranno riprodursi nonché zone di tutela in cui vigerà il divieto di pesca. L’assessore regionale Cristiano Corazzari, nell'occasione, ha definito l’impianto di Montorio come «un riferimento per tutta la provincia e il bacino dell’Adige». Lo stessso assessore ha poi aggiunto: «Luoghi simili sono presidi di biodiversità di straordinaria importanza per il ripopolamento delle acque del nostro territorio. Voglio sottolineare anche il ruolo fondamentale delle associazioni che gestiscono sia questi impianti, sostenuti dalla Regione, sia le acque in concessione. Senza quest’alleanza tra istituzione e volontariato non potremmo fare alcun controllo ambientale sulla salubrità e biodiversità dei nostri fiumi. Ecco perché l’investimento sul progetto Pianeta Acqua va a vantaggio di tutta la comunità».

Il direttore di Veneto Agricoltura, Nicola Dell’Acqua, ha infine parlato di «un progetto fondamentale per la rete che la Regione Veneto sta creando. Noi stiamo cercando di recuperare la genetica della Trota marmorata, - ha aggiunto Dell'Acqua - e lo stiamo facendo per ogni singolo bacino. In questo caso, il bacino del fiume Adige. Grazie a questi impianti, gestiti in maniera stoica dalle associazioni di pescatori, si possono operare prelievi per analisi genetiche che permettono poi di procedere al ripopolamento della Trota marmorata in ogni singolo fiume».