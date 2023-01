Pia spegne 100 candeline. Il segreto della sua lunga vita? Lavoro, lavoro, lavoro

Cento anni e non sentirli. Non c’è che da invidiarla la signora Pia Mazzai, che mercoledì ha spento ben 100 candeline circondata dall’affetto dei suoi cari.

Il segreto della sua lunga vita? Lavoro, lavoro, lavoro. «Perché una donna, quando smette in ufficio o in azienda, ricomincia appena varca la porta di casa».

A portarle gli auguri dell’Amministrazione comunale di Verona, l’assessore al Decentramento Federico Benini e il presidente della Circoscrizione Terza Riccardo Olivieri.