Pfoa e tumori ai testicoli, c'è correlazione. «Servono screening mirati»

I tumori ai testicoli sono più frequenti negli uomini che sono stati a lungo esposti al Pfoa, una delle sostanze perfluoro alchiliche che fanno parte della famiglia dei Pfas. E per questo sarebbe necessario compiere dei test specifici per monitorare la popolazione in modo da intercettare precocemente la malattia in caso di insorgenza. A suggerirlo è uno studio scientifico pubblicato il 28 marzo e firmato dall'ex dirigente regionale del Veneto Mario Saugo e da altri membri della commissione ambiente dell'Ordine dei medici di Vicenza. Mentre a chiedere alla Regione Veneto di seguire questo suggerimento sono stati i consiglieri regionali del PD Anna Maria Bigon e Andrea Zanoni.

Il recente studio di Saugo e degli altri ricercatori è stato pubblicato su una rivista scientifica inglese e si basa sui dati raccolti nell'area a cavallo tra le province di Verona, Vicenza e Padova dove è avvenuta una vasta contaminazione di acqua con Pfoa ed altre sostanze Pfas. Per anni, gli uomini di questa zona hanno bevuto acqua inquinata ed i numeri mostrano che in questi uomini c'è una maggior presenza di tumori al testicolo. Una correlazione che non stupisce, visto che in passato era stata scoperta anche la correlazione tra l'esposizione ai Pfas e una maggior presenza di tumori al rene.

«I risultati dello studio del gruppo di esperti guidati da Mario Saugo dimostra la correlazione tra esposizione ai Pfoa e tumori testicolari - hanno commentato Bigon e Zanoni - Sono l'ulteriore conferma scientifica dei danni provocati dall'inquinamento da sostanze perfluoro alchiliche. Un vero disastro ambientale che impone un'azione continua di contenimento e prevenzione. Occorre in questo senso che si rafforzino gli screening mirati ai testicoli e ai reni. E che si realizzino tutte le bonifiche indispensabili ma ancora non realizzate, a partire dal sito Miteni».