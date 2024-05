Pfas, morti e inceneritori: Regione Veneto sulla graticola

A pagare uno dei prezzi più salati dello sviluppo forsennato che ha caratterizzato il Veneto durante gli anni del boom economico sono stati coloro che oggi hanno tra i trenta e i quarant'anni. È questo il succo di una breve nota diramata martedì 7 maggio da Cristina Guarda. La consigliera regionale di Europa verde commenta così la recentissima pubblicazione di uno studio scientifico dell'Università di Padova. Il quale dimostra che nella cosiddetta area rossa colpita dalla maxi contaminazione da derivati del fluoro (i temutissimi Pfas) nel Veneto centrale fra Veronese, Vicentino e Padovano, nel periodo a cavallo fra il 1985 e il 2018 sono stati quasi quattromila i morti in più oltre il valore atteso.

L'equipe e il peso sul processo

I risultati della ricerca condotta dalla equipe del professore Annibale Biggeri dell'ateneo patavino erano già emersi durante il maxi processo che si sta tenendo al tribunale di Vicenza per la maxi contaminazione da Pfas attribuita alla Miteni di Trissino. Però pochi giorni fa quello studio è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica «Environmental health», acquisendo quindi uno status scientifico di primo piano. Il che peraltro andrà, in qualche modo, ad impattare sul processo penale in corso, giacché la testimonianza emersa in aula in tal senso acquisirà un peso specifico pressoché incontrovertibile.

Tanto che Guarda non le manda a dire. «L'incidenza di malattie neoplastiche maligne e cardiovascolari, registrata nella zona rossa in Veneto, non lascia più spazio a interpretazioni che - si legge - tendono a sminuire la reale portata dei fatti. Al contempo non possiamo limitare la conoscenza dei soli dati relativi alla presenza di Pfas nel sangue, visto che il pericolosissimo accumulo avviene parimenti negli organi interni. Inoltre, va ricordato che la contaminazione non avviene esclusivamente mediante l'acqua, ma anche per mezzo dall'aria inquinata dagli inceneritori di rifiuti e fanghi, e il consumo di prodotti agricoli provenienti dalle zone contaminate».

Dossier scottanti

Si tratta di parole che pesano come pietre. Che fanno tornare di attualità due dossier scottanti. Il primo è quello della industria chimica Chemviron di Legnago in provincia di Verona, accusata dai residenti di rilasciare nell'aria Pfas e altre sostanze. L'impianto infatti, che rigenera i carboni attivi usati negli impianti finalizzati alla depurazione dell'acqua dai Pfas, è stato messo nel mirino per via del suo inceneritore.

Polemica feroce

Altrettanto feroce è la polemica degli inceneritori che alcune società del settore vorrebbero realizzare nel Veneziano. I comitati del comprensorio, da tempo in lotta con gli enti pubblici, Regione Veneto in primis, sono ormai sul piede di guerra. Temono che se realizzati o potenziati gli impianti potrebbero ancor più ammorbare l'aria e non solo: proprio con l'immissione nell'ambiente dei temibili derivati del fluoro.

Bordate a non finire dai comitati

Tanto che nei giorni a venire è stata programmata una mobilitazione di tre giorni che culminerà con un corteo previsto il primo di giugno alle 15,30 nel piazzale della stazione di Mestre. «Non ci dovrebbe essere alcuna esitazione da parte dei decisori politici - si legge in una nota diramata martedì pomeriggio da Mattia Donadel, uno dei volti di spicco del coordinamento «No inceneritore di Fusina - nel mettere al bando i Pfas e nel bloccare progetti di nuovi inceneritori».

Poi l'ultima bastonata verso palazzo Balbi: «A qualcuno dei piani alti alla Regione Veneto evidentemente non basta quanto sta già accadendo - commentano dal Coordinamento - e vorrebbe risolvere il problema dei fanghi e dei rifiuti contaminati da Pfas bruciandoli negli inceneritori di Veritas e Eni a Porto Marghera, oltre che in quelli di Padova, di Schio, del Veronese e in chissà in quali altri impianti».