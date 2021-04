Pfas, processo e approfondimenti sull'inquinamento: nasce il sito d'informazione

È online il nuovo sito di informazione e approfondimento sui temi legati all’inquinamento da Pfas, https://www.processopfas.it/. Si tratta di un’iniziativa fortemente voluta dalle società idriche che si sono costituite parti civili contro i presunti responsabili del disastro ambientale che ha colpito le province di Padova, Vicenza e Verona. All’interno del sito si potranno monitorare l’andamento del processo, e tutte le informazioni inerenti al tema tanto sentito dalle comunità locali.

Nel portale sono disponibili le sezioni dedicate alle inchieste e al procedimento che verrà seguito con un report dettagliato ad ogni udienza, la rassegna stampa, i progetti e gli investimenti. Proprio per questo i quattro gestori idrici hanno rinnovato l’incarico ad una società specializzata nella comunicazione di vicende mediatico giudiziarie, The Skill, che seguirà le fasi del processo informando le comunità locali proprio anche attraverso il nuovo sito internet.

«Da quando ci siamo trovati a dover affrontare l’emergenza Pfas la trasparenza è sempre stata il valore al centro del nostro operato», dicono i quattro presidenti delle società idriche Piergiorgio Cortelazzo, Presidente acquevenete, Angelo Guzzo, Presidente Viacqua, Roberto Mantovanelli, Presidente Acque Veronesi, Renzo Marcigaglia, Presidente Acque del Chiampo.

Recentemente la procura di Vicenza ha unificato i due procedimenti Pfas1 e Pfas2 (la prima indagine riguarda lo sversamento Pfas fino al 2013, la seconda vede i manager imputati per lo sversamento di cC6o4, GenX fino al 2017 e per la bancarotta di Miteni spa di Trissino – Vi) e chiesto il processo per 15 manager, tra cui anche vertici di Mitsubishi Corporation. Prossima udienza il 13 aprile. In fase istruttoria l’accusa ha fatto proprio un tema sollevato proprio dal collegio difensivo delle società idriche, riconoscendo agli imputati del procedimento “Pfas-bis” l’imprescrittibilità dei reati ambientali. Viene ricordato che a oggi sono stati investiti oltre 100 milioni di euro nelle opere di ripristino della salubrità dell’acqua nelle province di Padova, Vicenza e Verona.

Il 13 aprile è prevista una nuova udienza del processo Pfas: le società idriche, che si sono costituite parti civili, saranno presenti con i loro avvocati Angelo Merlin (acquevenete e Viacqua), Vittore d’Acquarone (Acque Veronesi) e Marco Tonellotto (Acque del Chiampo) e fanno sapere che nel prossimo appuntamento potrebbe arrivare il rinvio a giudizio. Il collegio difensivo auspica che si arrivi presto al confronto dibattimentale, per rendere giustizia ai cittadini e alle società idriche, prime a intervenire sulla base delle direttive del commissario straordinario dell’emergenza.