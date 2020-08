Pfas, Acque Veronesi e altre 3 società: «Condotte illecite dopo il 2013, ci costituiamo parte civile»

«Abbiamo affrontato danni ingenti e onerosi, ora si accerti la verità e si proceda ai risarcimenti». Sono Acque del Chiampo, Viacqua, Acque Venete e Acque Veronesi a chiederlo, al termine delle indagini relative all'inchiesta bis sull'inquinamento da Pfas registrato in Veneto, con un comunicato stampa congiunto riportato dai colleghi di PadovaOggi.

Il comunicato

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«È da accogliere con estremo favore - riporta la nota delle quattro società - la conclusione delle indagini sul secondo filone di inchiesta che vede Miteni (con i propri dirigenti) assieme ai manager della società lussemburghese International Chemical Investors tra gli accusati.Da apprezzare particolarmente è stata la rapidità con la quale i magistrati hanno operato pur in presenza di difficoltà operative oggettive causate dall’emergenza Covid. Perché è importante questa inchiesta? Perché confermerebbe quanto sempre sostenuto dalle società idriche – Viacqua, Acquevenete, Acque Veronesi e Acque del Chiampo – ossia che le condotte di inquinamento ambientale si sono protratte oltre il 2013, data di riferimento della chiusura del primo filone d’inchiesta, e quindi concretizzando anche fattispecie criminose previstedalla c.d. legge sugli Ecoreati. È un passo importante nell’accertamento di responsabilità gravi sul piano ambientale e sanitario che hanno causato ingenti danni cui, come è noto, proprio le società idriche hanno tempestivamente posto rimedio con misure eccezionali, urgenti ed estremamente onerose. Anche in questo secondo procedimento, come già in quello che vede coinvolta Mitsubishi, qualora il GUP disponesse il rinvio a giudizio, le società idriche non mancheranno di costituirsi parte civile, per i reati ambientali contestati, nell’interesse dell’accertamento di una piena verità».