Spiagge accessibili a tutti a Peschiera, Comune al lavoro: un montascale è già operativo

Scale, scalette, accessi stretti, strade dissestate, impraticabili, rampe assenti. Il tema delle spiagge accessibili a tutti, anche alle persone affette da disabilità, è un tema ricorrente vista la vocazione turistica dell'Italia. Consapevole di questo, l'Amministrazione Comunale di Peschiera del Garda, con la stagione alle porta, ha deciso di investire in questa direzione.

Il primo risultato di questo impegno lo si può trovare nella Spiaggia di San Benedetto di Lugana, che fino a pochi giorni fa non era raggiungibile direttamente da tutti, ad esempio per chi si trova costretto su sedia a rotelle. L’unico accesso, infatti, era rappresentato da una lunga e ripida scalinata che conduce al lago. Per arrivarci, una persona con disabilità avrebbe dovuto passare dalle due spiagge attigue, la Spiaggia Bergamini e la Spiaggia delle Fornaci.

Adesso invece, grazie ad un investimento di 15 mila euro, anche la spiaggia di San Benedetto è accessibile al cento per cento grazie ad un montascale montato lungo la scalinata.

«Per rendere questo luogo davvero di tutti - spiega il sindaco di Peschiera del Garda Orietta Gaiulli - abbiamo fatto una convenzione con l’Hotel che si trova a pochi passi dalla scalinata, l’Hotel Oceano. Si tratta di una struttura che ospita persone con disabilità, nella maggior parte dei casi disabilità momentanea, persone che decidono di venire a fare la convalescenza con vista sul lago di Garda. Grazie a questo accordo loro beneficeranno del nostro investimento e al tempo stesso garantiranno che il montascale venga messo in funzione ogni qualvolta ce ne sarà la necessità».

E questo è solo il primo tassello. Un secondo passo importante riguarda la spiaggia che si trova proprio lì accanto, subito dopo Braccobaldo Beach, la spiaggia dedicata agli amici a quattro zampe.

«Abbiamo fatto una manifestazione di interesse per la realizzazione di una spiaggia inclusiva - spiega Gaiulli -. Si tratterà di un luogo accessibile e utilizzabile da tutti e con ogni servizio necessario alle persone con disabilità.

Il montascale, la convenzione con l’hotel, la spiaggia inclusiva: sono una forma di attenzione nei confronti delle persone, di tutte le persone - conclude il Sindaco -. Un’attenzione che peraltro abbiamo sempre avuto e dimostrato. Il poter dire oggi che Peschiera è il paese di tutti è il coronamento di un’attività iniziata tanti anni fa».