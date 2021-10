Plastic Free a Peschiera del Garda, in un'ora raccolti oltre 50 chili di rifiuti

E fra i tanti rifiuti c'erano 6 chili di mozziconi di sigarette. In tanti, soprattutto giovani, hanno risposto alla chiamata ed hanno partecipato all'iniziativa partita dai giardini alle spalle della Palazzina Storica

C'erano tante donne e tanti uomini ma soprattutto tantissimi ragazzi e bambini, giovanissimi ambasciatori dell'ambiente che con la loro carica emotiva sapranno sensibilizzare e chiamare all'azione genitori e nonni. A Peschiera del Garda, hanno risposto in tanti alla chiamata di Plastic Free e domenica scorsa, 26 settembre, hanno partecipato ad una giornata nazionale di raccolta di rifiuti. Hanno aderito singoli cittadini, ma anche associazioni che hanno fornito supporto umano e tecnico per dare una grande dimostrazione di senso civico. E in poco più di un'ora, partendo dai giardini alle spalle della Palazzina Storica, sono stati raccolti 6 chili di mozziconi di sigarette e 50 chili di altri rifiuti.

La referente Plastic Free di Peschiera Roberta Marcazzan ha ringraziato tutti i partecipanti ed anche le aziende che hanno appoggiato l'iniziativa, come il camping Bergamini, il ristorante Vecchio Mulino, la Allegri Costruzioni e il panificio Brizzolari. «Nella sostenibilità ci sono quattro coordinate: ambiente, sicurezza, economia e etica - ha scritto Marcazzan - Tutte sono state ben interpretate da questo nutrito gruppo di cittadini che in maniera ordinata e efficace hanno portato un contributo importante all'ambiente».

Ad accompagnare questa giornata nazionale, la canzone Plastica Game Over cantata dalla giovane arilicense Sofia Pighi, bambina di 11 anni con la passione per la musica.