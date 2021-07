Va al basso Michele Pertusi il Premio Internazionale Maria Callas 2021. La cerimonia ufficiale si terrà venerdì 2 agosto, alle 17.30, all'hotel Due Torri.

Il premio, ideato dal direttore d'orchestra Nicola Guerini, è giunto alla settima edizione e, dopo lo stop dello scorso anno a causa della pandemia, riprende a celebrare la lirica e i suoi artisti con uno sguardo proteso al 2023, quando tutto il mondo festeggerà il centenario della nascita della ‘Divina’.

Il riconoscimento viene consegnato a grandi personalità del mondo della lirica e, ogni anno, la cerimonia si tiene il 2 agosto, data che ricorda il debutto in Arena di Maria Callas. Nelle passate edizioni sono stati insigniti del Premio Maria Callas, il regista Franco Zeffirelli, il soprano Maria Chiara, il baritono Rolando Panerai, il tenore Gianfranco Cecchele, il baritono Renato Bruson e il soprano Raina Kabaivanska.

A creare la scultura bronzea che simboleggia il premio è stato il maestro Albano Poli.

L'evento, realizzato con il sostegno e il patrocinio del Comune di Verona e del Comune di Fiuggi, si svolge in collaborazione con Fondazione Giorgio Zanotto e con il patrocinio della Fondazione Arena di Verona.

«Questo premio è cresciuto negli anni fino a diventare l’importante riconoscimento che è oggi - ha detto l'assessore alla cultura Francesca Briani - Un modo anche per valorizzare quel legame che unì Maria Callas alla città di Verona, mantenendolo vivo nel tempo».

«Dopo lo stop imposto l’anno scorso dalla pandemia, riprendiamo con grande entusiasmo - ha dichiarato l'ideatore del premio Guerini - Guardando al 2023 quando celebreremo i cento anni dalla nascita della Callas, un'occasione importante anche per Verona che nel 1943 vide debuttare la Divina proprio in Arena, vedendo nascere una stella».